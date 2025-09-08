Доннарумма стоит 6 млн в Фэнтези АПЛ. Он 3-й вратарь лиги с максимальной ценой после Алиссона и Райя
Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма добавлен в Фэнтези АПЛ.
Итальянский вратарь перешел из «ПСЖ» в «Сити» в конце трансферного окна.
Он стоит 6 млн в Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ – это максимальная цена для вратарей в турнире. Столько же стоят Алиссон («Ливерпуль») и Давид Райя («Арсенал»).
1-й матч после международной паузы «Ман Сити» проведет в воскресенье, 14 сентября, дома против «Манчестер Юнайтед».
4-й тур АПЛ начнется в субботу в 14:30 мск матчем «Арсенал» – «Ноттингем Форест», до этого времени нужно сделать замены в турнире.
