Доннарумма стоит 6 млн в Фэнтези АПЛ. Он 3-й вратарь лиги с максимальной ценой после Алиссона и Райя

Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма добавлен в Фэнтези АПЛ.

Итальянский вратарь перешел из «ПСЖ» в «Сити» в конце трансферного окна.

Он стоит 6 млн в Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ – это максимальная цена для вратарей в турнире. Столько же стоят Алиссон («Ливерпуль») и Давид Райя («Арсенал»).

1-й матч после международной паузы «Ман Сити» проведет в воскресенье, 14 сентября, дома против «Манчестер Юнайтед».

4-й тур АПЛ начнется в субботу в 14:30 мск матчем «Арсенал» – «Ноттингем Форест», до этого времени нужно сделать замены в турнире.

