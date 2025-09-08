РПЛ перенесла начало матча «Зенит» – «Оренбург» 27 сентября. Игра 10-го тура начнется в 19:30
Мир РПЛ объявила о переносе времени начала матча «Зенит» – «Оренбург».
Игра 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 27 сентября. Начало матча было запланировано на 16:30 по московскому времени.
«По просьбе Основного вещателя начало матча 10-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Оренбург» изменено. Игра пройдет 27 сентября в 19:30 по Москве», – говорится в сообщении РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
