🤑 Британец поставил £50 на победу «Астон Виллы» в матче с «Сити». Вы не поверите, сколько он выиграл 💸

Победа «Астон Виллы» может быть не только приятной, но и выгодной.

Потрясающая история случилась с одним футбольным фанатом, поверившим в успех команды в игре против «Манчестер Сити».

Амбициозной коэффициент 20/1 мог сыграть только в случае победы «львов» в матче с действующим чемпионом, что в итоге и произошло. Однако, это не все.

Любитель футбола и денег, как оказалось, собрал экспресс, в который попал и матч «МЮ» - «Челси». Здесь все оказалось гораздо сложнее: для того что бы ставка сыграла нужно преимущество «Юнайтед» в каждом тайме по количеству ударов и угловых. Коэффициент составлял 40/1.

Итог матчей вы знаете. А рисковый фанат выиграл £4 120,50, сделав ставку в £50.