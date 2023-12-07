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🤑 Британец поставил £50 на победу «Астон Виллы» в матче с «Сити». Вы не поверите, сколько он выиграл 💸

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Победа «Астон Виллы» может быть не только приятной, но и выгодной.

Потрясающая история случилась с одним футбольным фанатом, поверившим в успех команды в игре против «Манчестер Сити».

Амбициозной коэффициент 20/1 мог сыграть только в случае победы «львов» в матче с действующим чемпионом, что в итоге и произошло. Однако, это не все.

Любитель футбола и денег, как оказалось, собрал экспресс, в который попал и матч «МЮ» - «Челси». Здесь все оказалось гораздо сложнее: для того что бы ставка сыграла нужно преимущество «Юнайтед» в каждом тайме по количеству ударов и угловых. Коэффициент составлял 40/1.

Итог матчей вы знаете. А рисковый фанат выиграл £4 120,50, сделав ставку в £50.

19 комментариев
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После чувака, ставившего на победу Лестера в АПЛ, все это ерунда и мелочь.
+49
0
+49
Разве кэф 20 давали на виллу? Бред какой то
+12
0
+12
Ответ Н.Ф.
Тогда он, получается, выиграл 25 тысяч, а этот чувак — 4 миллиона. И где тут мелочь?
В статье написано 4 тысячи
+5
0
+5
Вопрос больше в том не сколько он сейчас выиграл, а сколько до этого проиграл
+4
-1
+3
Ответ Nickolay Lyskov
После чувака, ставившего на победу Лестера в АПЛ, все это ерунда и мелочь.
Верно ☝️
+3
0
+3
Ответ Nickolay Lyskov
После чувака, ставившего на победу Лестера в АПЛ, все это ерунда и мелочь.
Так до него был чувак, который поставил на победу Греции в 2004 на Евро))))
+3
0
+3
Ответ Александр Герасимец
Разве кэф 20 давали на виллу? Бред какой то
5.20 был на виллу вчера
+3
0
+3
что то они напутали. на победу вилы дома не могло быть 201. это могло быть если б вила 0-1 или 0-2 летела. артем чугунов что то не так прочитал в западном источнике:) артем, вы видать в ставках совсем не петрите ( что кстати хорошо ибо буки - зло) иначе бы такое не писали:)
+1
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+1
Ответ Wekil Halylow
сколько выйграл?
Не помню точно. Вроде, ставил 5 фунтов при кэфе 1 к 5000
+1
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+1
Ответ Александр Герасимец
Разве кэф 20 давали на виллу? Бред какой то
по сумме даже не 20 кэф, а 82😂
+1
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Ответ Марио 9
Я лично раньше до ковида всегда выигрывал в ЛЧ, сейчас все изменилось после ковида, уже не выиграешь как раньше 🤦‍♂️
Точно, ковид виноват)
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Ну красавец, что сказать)
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Какой красавчик!
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Ответ Н.Ф.
Тогда он, получается, выиграл 25 тысяч, а этот чувак — 4 миллиона. И где тут мелочь?
тысячи, не миллиона
+1
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0
Ответ Н.Ф.
Тогда он, получается, выиграл 25 тысяч, а этот чувак — 4 миллиона. И где тут мелочь?
Не 4 ляма, а 4к.
+1
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0
Ответ Nickolay Lyskov
После чувака, ставившего на победу Лестера в АПЛ, все это ерунда и мелочь.
ну, здесь бы конкурентом был чувак, который в 2004 на Грецию ставил на победу в каждом матче ))
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