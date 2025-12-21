🙅 Роналду? Мбаппе? Не-е, защитник «Ипсвича» Кипре нашел покруче вариант для копирования празднования

Как отпраздновать гол? Футбол настолько велик, что уже любое движение, скорее всего, кто-то да делал. Да, есть варианты с Криштиану Роналду или Килианом Мбаппе, которые забивают так много, что повторяя одно и то же празднование раз за разом, оно становится их фирменным.

Но Седрик Кипре из «Ипсвича» не ищет легких путей. Он берет пример с легенды WWE Джона Сины: «Мое празднование? Сестра – большая поклонница Джона Сины. Теперь он на пенсии, так что да, я повторяю за ним».

Одобряем?