Одержимость Джеймса Мэддисона Гарри Поттером: от татуировок до «гиковских» подарков жены⚡

Джеймс Мэддисон демонстрировал магию в «Тоттенхэме» в этом сезоне. До травмы лодыжки он был одним из лучших на поле, возможно это как-то связано с его татуировками на его руке.

Без Мэддисона у «Шпор» появилось множество проблем, в его отсутствие они до сих пор не выиграли ни одного матча.

Волшебство англичанина на поле не должно удивлять, поскольку он большой поклонник Гарри Поттера. У него есть аж три татуировки на тему легендарной франшизы. На руке у футболиста изображен шрам Гарри, рядом номер Платформы 9¾ и Бузинная палочка.

Во время репортажа для Amazon Prime Video Мэддисон рассказал о своей одержимости Гарри Поттером.

«Я большой фанат Гарри Поттера. На днях у меня был день рождения, поэтому моя жена подарила мне волшебную палочку Дэниэла Рэдклиффа с его подписью», - рассказал футболист.

«Вообще я не хочу встречаться с Дэниелом Рэдклиффом, потому что он для меня Гарри Поттер! Он мой герой».

«Каждый год я пересматриваю все фильмы на Рождество. Мои друзья и моя семья говорят: «Тебе не надоело смотреть их каждый раз?».

Скоро новогодние праздники, планируете последовать примеру Мэддисона и насладиться приключениями Гарри?