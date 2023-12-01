🎥 Иллюзионист показал фокусы экспертам Sky Sports. Но студию больше порадовала реакция Роя Кина, который выдал свою фирменную фразу
В студии Sky Sports перед матчем «Сити» и «Тоттенхэма» собрались Каррагер, Кин и Ричардс. К экспертам присоединился иллюзионист Стивен Фрейн более известный под псевдонимом Динамо.
Пока Джейми и Майка завороженно наблюдали за магией вне Хогвартса, Рой скучающим взглядом сопровождал каждое действие Динамо. Изредка на лице легенды «МЮ» мелькала улыбка. Когда иллюзионист попрощался с экс-футболистами, ведущий Дэвид Джонс поспешил расспросить Кина о его впечатлениях:
«Это было невероятно, да? Ты будто был на шоу Копперфильда... следил за руками, пытаясь понять, что происходит».
В ответ Джонс получил фирменную фразу Роя Кина: «Ну да, но ведь это его работа, верно?»
Ричардс и Каррагер слышали от Роя эти слова, вероятно, уже тысячу раз. Но фраза, брошенная экс-игроком «Юнайтед», развеселила их больше, чем само шоу Динамо.
«Ладно, это было превосходно. Очень хорошо. Я так и не смог его раскусить», – расщедрился на похвалу Кин.
Фраза «делать свою работу» уже неотделима от Кина. Ирландский комик, показавший классную пародию на экс-футболиста, ловко вплел эти слова в свою речь.
А полное шоу Динамо для экспертов Sky Sports можете посмотреть здесь.