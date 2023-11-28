Фото дня📷 Фернандо Торрес и Робин ван Перси вновь друг против друга - теперь как тренеры родных команд
Спасибо Лиге чемпионов за это.
Ван Перси теперь тренирует юношескую команду «Фейеноорда», Торрес занимает аналогичную должность в мадридском «Атлетико».
Накануне команды встречались в рамках Лиги чемпионов - матч завершился поражением «Фейеноорда» со счетом 0:1.
Отметим , что ван Перси выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча. Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.
Тем удивительнее и приятнее следить за его успехами на этом поприще. Надеюсь, именно он в далеком будущем сменит Диего Симеоне.
вы, как эксперт по терпильному футболу, сообщите мне пожалуйста по какой схеме играет Симеоне?
мне не нужно смотреть каждую его игру, чтобы знать как он играет)
его футбол для извращенцев, всё)
Ну а последние два предложения просто сливище😂 Ничего опровергнуть не смог и позорно слился, всё)) Пока «терпильно» тут выглядишь только ты)
P.S. Для Фейеноорда вообще прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия в еврокубках
По поводу схемы, если правда интересно - последние 1,5 сезона, за редкими исключениями, - 3-5-2 с Гризманном как бы в нападении, но на самом деле он играет просто везде и с очень атакующими игроками по краям (слева Карраско в прошлом сезоне, в этом молодые Лино и Рикельме, справа Молина, иногда Льоренте). Как-то так
Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
Ужасно звучит.