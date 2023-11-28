Фото дня📷 Фернандо Торрес и Робин ван Перси вновь друг против друга - теперь как тренеры родных команд

Спасибо Лиге чемпионов за это.

Ван Перси теперь тренирует юношескую команду «Фейеноорда», Торрес занимает аналогичную должность в мадридском «Атлетико».

Накануне команды встречались в рамках Лиги чемпионов - матч завершился поражением «Фейеноорда» со счетом 0:1.

Отметим , что ван Перси выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча. Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.