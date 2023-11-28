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Фото дня📷 Фернандо Торрес и Робин ван Перси вновь друг против друга - теперь как тренеры родных команд

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Спасибо Лиге чемпионов за это.

Ван Перси теперь тренирует юношескую команду «Фейеноорда», Торрес занимает аналогичную должность в мадридском «Атлетико».

Накануне команды встречались в рамках Лиги чемпионов - матч завершился поражением «Фейеноорда» со счетом 0:1.

Отметим , что ван Перси выпустил своего сына Шакила на замену на 56-й минуте матча. Дебют Шакила ван Перси за «Фейеноорд в международных турнирах состоялся спустя 5 лет и 104 дня после того, как его отец провел последнюю игру за «Фейеноорд» в еврокубках.

17 комментариев
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bulldozer
Честно говоря, никогда не думал, что Торрес, один из трех моих любимых футболистов всех времен, станет когда-нибудь тренером)

Тем удивительнее и приятнее следить за его успехами на этом поприще. Надеюсь, именно он в далеком будущем сменит Диего Симеоне.
+16
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+16
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romanbanan
Ответ Sergey Kuznetsov
надеюсь, Эль Ниньо ставит не такой терпильный футбол, как текущий тренер Атлетико
вы матчи Атлетико в этом сезоне видели?)
+8
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Sergey Kuznetsov
Ответ romanbanan
вы матчи Атлетико в этом сезоне видели?)
я их наблюдаю на протяжении 10+ лет, не часто, разумеется, я же не враг своему здоровью)
+8
-2
+6
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Elihio
Ответ ihatebarcelona
Пхахахах, боже, какой же это угар. Атлетико одна из лучших атакующих команд 2023 года после Сити, одна из лучших по голам на групповом этапе этой ЛЧ, Симеоне реально строит атакующий и прессенгующий футбол, несколько уже раскрытых молодых атакующих игроков, Гризманн выдаёт второй сезон жизни, голы забиваются разными способами - со стандартов, после великолепных розыгрышей, через индивидуальные действия игроков, команда выдаёт по несколько ультра-разгромов за сезон. Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
Просто все привыкли уже к грязному, мерзкому автобусу Симеоне, вечной групповой атаке на судей, фолам исподтишка, провокациям, симмуляциям и тд.. Полгода нормального (и то не факт) футбола не сотрет эти ужасные воспоминания) А ты не серчай, попей таблеточек что ли...
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Sergey Kuznetsov
Ответ bulldozer
Честно говоря, никогда не думал, что Торрес, один из трех моих любимых футболистов всех времен, станет когда-нибудь тренером) Тем удивительнее и приятнее следить за его успехами на этом поприще. Надеюсь, именно он в далеком будущем сменит Диего Симеоне.
надеюсь, Эль Ниньо ставит не такой терпильный футбол, как текущий тренер Атлетико
+6
-5
+1
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Liverpool_YNWA
Ответ Sergey Kuznetsov
я их наблюдаю на протяжении 10+ лет, не часто, разумеется, я же не враг своему здоровью)
:)))))
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Sergey Kuznetsov
Ответ ihatebarcelona
Пхахахах, боже, какой же это угар. Атлетико одна из лучших атакующих команд 2023 года после Сити, одна из лучших по голам на групповом этапе этой ЛЧ, Симеоне реально строит атакующий и прессенгующий футбол, несколько уже раскрытых молодых атакующих игроков, Гризманн выдаёт второй сезон жизни, голы забиваются разными способами - со стандартов, после великолепных розыгрышей, через индивидуальные действия игроков, команда выдаёт по несколько ультра-разгромов за сезон. Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
случился превосходный пригар) я на него даже не рассчитывал) работаем дальше!
вы, как эксперт по терпильному футболу, сообщите мне пожалуйста по какой схеме играет Симеоне?
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Sergey Kuznetsov
Ответ ihatebarcelona
Опровергни хоть один из моих тезисов, и тогда будет разговор) По поводу схемы, если правда интересно - последние 1,5 сезона, за редкими исключениями, - 3-5-2 с Гризманном как бы в нападении, но на самом деле он играет просто везде и с очень атакующими игроками по краям (слева Карраско в прошлом сезоне, в этом молодые Лино и Рикельме, справа Молина, иногда Льоренте). Как-то так
4-4-2, 5-4-1, 5-3-2 - это даже не все схемы, которые использовал Симеоне и все они терпильные.
мне не нужно смотреть каждую его игру, чтобы знать как он играет)
его футбол для извращенцев, всё)
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Elihio
Ответ ihatebarcelona
Автобус - плохо!! перестраиваешь команду на атакующий футбол - всё равно плохооо!!! Удобная позиция🤡 И почему это не факт? И не полгода, а сезона полтора как минимум
Кто говорит, что плохо перестраивать команду на атакующий футбол? Я наоборот буду рад, если философия Симеоне уйдет из футбола. Просто пока все привыкли к другому
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ihatebarcelona
Ответ Elihio
Просто все привыкли уже к грязному, мерзкому автобусу Симеоне, вечной групповой атаке на судей, фолам исподтишка, провокациям, симмуляциям и тд.. Полгода нормального (и то не факт) футбола не сотрет эти ужасные воспоминания) А ты не серчай, попей таблеточек что ли...
Автобус - плохо!! перестраиваешь команду на атакующий футбол - всё равно плохооо!!! Удобная позиция🤡 И почему это не факт? И не полгода, а сезона полтора как минимум
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ihatebarcelona
Ответ Sergey Kuznetsov
4-4-2, 5-4-1, 5-3-2 - это даже не все схемы, которые использовал Симеоне и все они терпильные. мне не нужно смотреть каждую его игру, чтобы знать как он играет) его футбол для извращенцев, всё)
Не не не, подменять понятия не надо - именно 3-5-2 потому что по краям играют не профильные защитники, а атакующие игроки - Карраско, Лино, Молина, Рикельме, Льоренте, которые обычно в атаке всю игру, особенно левый фланг с молодыми пацанами. 4-4-2 редко, только когда проблемы с защитниками. Всё мимо, короче
Ну а последние два предложения просто сливище😂 Ничего опровергнуть не смог и позорно слился, всё)) Пока «терпильно» тут выглядишь только ты)
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ihatebarcelona
Ответ Андрей Саенко
видел я вчера этот прессинг Симеоне)
Ну, вчера Фейеноорд сам жидко обделался, Атлетико даже особо стараться не надо было) А так, была неплохая игра для выезда на такой громкий стадион в решающей битве за 1/8 ЛЧ.
P.S. Для Фейеноорда вообще прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия в еврокубках
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ihatebarcelona
Ответ Sergey Kuznetsov
случился превосходный пригар) я на него даже не рассчитывал) работаем дальше! вы, как эксперт по терпильному футболу, сообщите мне пожалуйста по какой схеме играет Симеоне?
Опровергни хоть один из моих тезисов, и тогда будет разговор)
По поводу схемы, если правда интересно - последние 1,5 сезона, за редкими исключениями, - 3-5-2 с Гризманном как бы в нападении, но на самом деле он играет просто везде и с очень атакующими игроками по краям (слева Карраско в прошлом сезоне, в этом молодые Лино и Рикельме, справа Молина, иногда Льоренте). Как-то так
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Андрей Саенко
Ответ ihatebarcelona
Пхахахах, боже, какой же это угар. Атлетико одна из лучших атакующих команд 2023 года после Сити, одна из лучших по голам на групповом этапе этой ЛЧ, Симеоне реально строит атакующий и прессенгующий футбол, несколько уже раскрытых молодых атакующих игроков, Гризманн выдаёт второй сезон жизни, голы забиваются разными способами - со стандартов, после великолепных розыгрышей, через индивидуальные действия игроков, команда выдаёт по несколько ультра-разгромов за сезон. Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
видел я вчера этот прессинг Симеоне)
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Liverpool_YNWA
Ответ ihatebarcelona
Пхахахах, боже, какой же это угар. Атлетико одна из лучших атакующих команд 2023 года после Сити, одна из лучших по голам на групповом этапе этой ЛЧ, Симеоне реально строит атакующий и прессенгующий футбол, несколько уже раскрытых молодых атакующих игроков, Гризманн выдаёт второй сезон жизни, голы забиваются разными способами - со стандартов, после великолепных розыгрышей, через индивидуальные действия игроков, команда выдаёт по несколько ультра-разгромов за сезон. Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
а почему тебя так бомбит от этого?))
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ihatebarcelona
Ответ Sergey Kuznetsov
я их наблюдаю на протяжении 10+ лет, не часто, разумеется, я же не враг своему здоровью)
Пхахахах, боже, какой же это угар. Атлетико одна из лучших атакующих команд 2023 года после Сити, одна из лучших по голам на групповом этапе этой ЛЧ, Симеоне реально строит атакующий и прессенгующий футбол, несколько уже раскрытых молодых атакующих игроков, Гризманн выдаёт второй сезон жизни, голы забиваются разными способами - со стандартов, после великолепных розыгрышей, через индивидуальные действия игроков, команда выдаёт по несколько ультра-разгромов за сезон.
Но эксперты со спортса, смотрящие матч Атлетико раз в три года, в своём репертуаре: «Ыыы, ну Атлетико, ну автобус типоо, эээ, ну Симеоне, ыыы автобусный оборонительный футбол ыыы»🤡
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dem
Зачем РВП назвал сына Шакилом…
Ужасно звучит.
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