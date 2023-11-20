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Артета выбрал дрим-тим из 5 игроков. В ней нашлось место для Месси и Роналду

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Решил сыграть без вратаря и защитников.

В рамках промо-кампании мобильной игры Soccer Manager 24 главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с PlanetFootball. Его попросили составить дрим-тим, состоящую из пяти игроков.

«Первым, а я с ним не играл и он у меня не играл, должен быть Лео Месси. Это точно, потому что он, на мой взгляд, самый влиятельный игрок в истории футбола. В течение столько лет мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что делал он.

Затем я бы выбрал Криштиану Роналду и поставил бы еще другого Роналдо [бразильца], потому что с детства был влюблен в него... Также добавил Йохана Кройффа. Из-за его интеллекта и того, что он сделал для всей игры. Все они − атакующие игроки.

Но еще один игрок, которого я должен взять, − это Марадона. Из-за моей семьи и аргентинского происхождения, а также моей жены. То, как он преобразил футбол и «Барселону» в тот период, − он должен быть в команде».

Интересно, что четверо из пяти игроков, которых назвал Артета, в прошлом играли за «Барселону». Сам Микель в годы игровой карьеры играл против Роналду и Роналдо, а с Месси пересекся в академии блауграны.

6 комментариев

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nikitoq
Ответ Александр Р
Вот что умеет Раналду португальский , чего не умеют другие 20-30 топ игроков-страйкеров?? Статистику прошу в пример не приводить. По мне просто очевидно, что Бензема , Мбаппе , Суарез сильнее как футболисты
и поэтому у них целый 1 ЗМ на троих
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Merdan Yangibayew
Ответ Илья Мурашов
У них на троих ЧМ, ЛН, КА, 6 ЛЧ
какие де***ы🙄
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Ivan Vladyko
А как икона "Наполи" и Аргентины прям преобразил "Барселону" в тот период? Лан, не оцениваем всё это серьезно
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Tima_Milan
жир в топ-5, лол
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