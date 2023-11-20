Артета выбрал дрим-тим из 5 игроков. В ней нашлось место для Месси и Роналду

Решил сыграть без вратаря и защитников.

В рамках промо-кампании мобильной игры Soccer Manager 24 главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с PlanetFootball. Его попросили составить дрим-тим, состоящую из пяти игроков.

«Первым, а я с ним не играл и он у меня не играл, должен быть Лео Месси. Это точно, потому что он, на мой взгляд, самый влиятельный игрок в истории футбола. В течение столько лет мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что делал он.

Затем я бы выбрал Криштиану Роналду и поставил бы еще другого Роналдо [бразильца], потому что с детства был влюблен в него... Также добавил Йохана Кройффа. Из-за его интеллекта и того, что он сделал для всей игры. Все они − атакующие игроки.

Но еще один игрок, которого я должен взять, − это Марадона. Из-за моей семьи и аргентинского происхождения, а также моей жены. То, как он преобразил футбол и «Барселону» в тот период, − он должен быть в команде».

Интересно, что четверо из пяти игроков, которых назвал Артета, в прошлом играли за «Барселону». Сам Микель в годы игровой карьеры играл против Роналду и Роналдо, а с Месси пересекся в академии блауграны.