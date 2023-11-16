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«Его история выделяется». Каррагер назвал лучший трансфер в истории футбола

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Пару лет назад Джейми Каррагер написал колонку для The Telegraph, где рассказал, какой трансфер он считает лучшим в истории футбола.

Легендарный защитник упомянул переходы Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед», Денниса Бергкампа в «Арсенал», Яя Туре и Давида Силвы в «Манчестер Сити», а также Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль». Однако, по его мнению, все они блекнут по сравнению с Джейми Варди, ставшим игроком «Лестер Сити» за £1 миллион.

Это была рекордная цена за футболиста из клуба, не входящего в лигу, но можно с уверенностью сказать, что Варди оправдал ее уже десятки раз. Вместе с «лисами» он выиграл «Золотую бутсу», награду «Игрок сезона» Премьер-лиги, Кубок Англии и, конечно же, сам титул Премьер-лиги.

«Возможно, никогда не будет трансфера лучше, чем трансфер Варди из «Флитвуд Таун» в «Лестер». Не только в эпоху Премьер-лиги, но и в истории футбола.

Я всегда неохотно заявляю, что кто-то или что-то является «лучшим в истории». Это лишь вопрос мнения. Но если бы вы составляли список лучших трансферов, оказавших влияние на команду, при этом учитывая вопрос денег, кто может затмить Варди?

Мы можем говорить о многих трансферах, которые изменили ход истории Премьер-лиги, например, о переходе Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед», Денниса Бергкампа в «Арсенал», перехода Яя Туре или Давида Сильвы в «Манчестер Сити» или Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль». Но они уже были сложившимися игроками, сделавшими себе имя. И когда такие футболисты переходят в клубы, стремящиеся к титулам, — это последний штрих к практически готовым командам.

История Варди выделяется тем, что он перешел в «Лестер» за £1 миллион из клуба, не входящего в лигу, и превзошел все ожидания. Всякий раз, когда будущим поколениям будут рассказывать историю английского футбола, речь обязательно будет заходить о «Лестере» до и после прихода Варди».

А вы согласны с мнением Каррагера? Или у вас есть на уме другой трансфер, который можно назвать «лучшим в истории»?

3 комментария

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#SharkTeam
Вероятно важно, что Варди потом никуда из Лестера не ушел. Тот Лестер не только Варди был силен. Марез тоже куплен недорого из подвалов, а какая у него в итоге карьера?
+6
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+6
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nata shima
Согласен и не только по этому вопросу с Джейми.
+2
-1
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Bairla
Абсолютно в точку. И Варди еще себя покажет. Лестер вернется в АПЛ и пошумит!
0
0
0
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