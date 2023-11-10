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Бекки Варди - в детстве была изнасилована членом общины, сливала таблоидам информацию про семью Руни, а теперь разделась для соцсетей🔞

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Джереми выбрал супругу себе под стать.

Ребекка Варди всю жизнь проработала моделью, постепенно освоив профессии телеведущий и сделавшая яркую карьеру как блогер.

Уже по фамилии вы поняли, что это жена Джереми Варди - нападающего «Лестера», который сейчас лидирует в Чемпионшипе. Этому немало поспособствовал и сам Джереми - у него 4 гола в 15 матчах.

Бекки и Джейми познакомились в 2014 году, а обручились 2 года спустя - 25 мая 2016 года.

Несколько лет назад Ребекка в документально фильме призналась, что 12-летней девочкой подверглась сексуальному насилию со стороны члена своей общины.

А в прошлом году Ребекка проиграла суд Колин Руни, супруге бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, по делу о клевете.

В 2019 году Колин Руни заявила, что Ребекка Варди передавала газете The Sun личную информацию из социальных сетей. Ребекка Варди не согласилась с обвинениями и подала в суд на Руни за клевету.

Руни в суде рассказал о неловком разговоре с Варди из-за ...

В своем решении судья указала, что Руни правильно установила, что Варди причастна к сливу информации и несёт ответственность за ее утечку в прессу.

Суд оценил показания Руни как «честные и надежные». В то же время показания Варди назвали непоследовательными, уклончивыми и неправдоподобными. Варди оспорила вердикт, вынесенный судьей, назвав это решение неправильным.

Пока Джереми пытается вернуть любимый клуб в АПЛ, Бекка взорвала соцсети снимками из Невады - на них супруга экс-нападающего сборной Англии предстала совершенно голой.

7 комментариев

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BOBBYHULL
Все что было в Вегасе - останется в Вегасе.
+2
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mootoo
Джереми
+1
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Николай Платонов
Ответ mootoo
Джереми
Кларксон
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Макс С
ужас
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Антон Орехов
Есть снимок Вегаса качеством получше друг спрашивает?)))
0
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synk
Взорвала соцсети? Хорошо что я был офлайн в это время
0
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Christian
Норм бампер.
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