Самый популярный авто в команде – Гелендваген, Саку возит отец, а Жоржиньо водит Феррари: выбираем самые круты авто игроков «Арсенала»

Порше «канониры» тоже очень любят.

После головокружительного прошлого сезона, который для «Арсенала» завершился трагическим проигрышем титула АПЛ «Манчестер Сити», в этом году команда Артеты играет не столь уверенно.

Хотя в Лиге чемпионов все не так уж и плохо – на днях «Арсенал» обыграл «Севилью» (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Леандро Троссард открыл счет в матче на 29-й минуте. На 64-й забил Букайо Сака. «Арсенал» набрал девять очков в четырех матчах и находится на первом месте в группе B.

Еврокубковая неделя продолжится для «Арсеналом» туром в АПЛ – уже завтра играть с «Бернли», а накануне игроки собрались на базе клуба, куда добирались на собственных автомобилях.

Похоже, Жоржиньо – главный модник «канониров» в вопросе выбора авто, а вы что думаете?