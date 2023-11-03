«Можно подписать его только на вечер понедельника?». Фаны «Челси» хотят вернуть легенду клуба на матч против «Тоттенхэма»

В понедельник «Челси» отправляется к «Тоттенхэму» на лондонское дерби. У «синих» солидная статистика против «шпор», они забрали три из пяти последних очных матчей.

В 2021 году «Челси» одержал крупную домашнюю победу над «Тоттенхэмом» и явно намерен повторить этот успех в понедельник.

На фоне этого некоторые болельщики хотят, чтобы Маркос Алонсо вернулся в состав именно на эту игру из-за его потрясающих результатов в матчах с «Тоттенхэмом».

В 11 играх Премьер-лиги против «Тоттенхэма» он забил 3 гола и помог «Челси» победить восемь раз. Несмотря на то, что по правилам ФИФА это невозможно, некоторые болельщики в преддверии матча со «шпорами» вспоминают былые подвиги Алонсо.

💭: «Может ли Алонсо сыграть в понедельник? Никто не ненавидит «шпор» больше, чем он».

💭: «Я бы хотел, чтобы мы просто подписали контракт с Алонсо на 2 игры: дома и на выезде со «шпорами».

💭: «Я скучаю по Алонсо и Виллиану, которые ненавидят «шпор». Разбуди их в любой день и скажи, что им играть против «Тоттенхэма», и они всегда готовы».

💭: «Есть ли у нас шанс заполучить Маркоса Алонсо только на вечер понедельника?»