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«Брентфорд» снова задрал ценник на Тоуни – хотят сохранить бомбардира. В гонке топ-клубы АПЛ

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По сообщению Sky Sports, «Брентфорд» не собирается рассматривать предложения по Айвену Тоуни в зимнее трансферное окно ниже 100 млн фунтов стерлингов.

Предыдущие сообщения о том, что «пчелы» готовы расстаться с нападающим за сумму около 65 млн фунтов стерлингов, были «встречены с насмешкой» руководством «пчел».

По сообщениям, «Челси» входит в число нескольких клубов, включая «Арсенал», которые по-прежнему очень заинтересованы в приобретении англичанина в январе.

Однако «Брентфорд» не намерен отпускать 27-летнего игрока в зимнее окно и хочет сохранить его как минимум до конца текущего сезона.

Любопытно, что одним из аргументов в пользу такой завышенной цены является готовность «Челси» потратить более 100 млн фунтов стерлингов на Энцо и Кайседо, которые имеют гораздо меньше опыта, чем англичанин.

Срок дисквалификации одного из главных бомбардиров АПЛ-2021/22 истекает 16 января 2024-го.

Gareth Southgate explains why he picked Ivan Toney and Kyle Walker despite investigations | The Independent

6 комментариев

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BobbySe7en
27 лет, не играл почти год, если Арсенал заплатит за него сотку, это будет ограблением века
+3
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+3
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Dmitry Er
Ответ Kruglishok
Не играл 8 месяцев и хотят за него выручить не ниже 100 - это что-то из области фантастики
не удивлюсь, если к вам уедет.
+3
0
+3
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Kruglishok
Не играл 8 месяцев и хотят за него выручить не ниже 100 - это что-то из области фантастики
+3
-1
+2
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Kruglishok
Ответ Dmitry Er
не удивлюсь, если к вам уедет.
как бы грустно от этого не было,но солидарен,такое может быть
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Waititi
задирают ценник потому что нет вариантов, если не купить Тоуни придется покупать Лукаку 🤣🤣🤣
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Роман Захаров
а за что у него отсидка?
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