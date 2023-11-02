По сообщению Sky Sports, «Брентфорд» не собирается рассматривать предложения по Айвену Тоуни в зимнее трансферное окно ниже 100 млн фунтов стерлингов.

Предыдущие сообщения о том, что «пчелы» готовы расстаться с нападающим за сумму около 65 млн фунтов стерлингов, были «встречены с насмешкой» руководством «пчел».

По сообщениям, «Челси» входит в число нескольких клубов, включая «Арсенал», которые по-прежнему очень заинтересованы в приобретении англичанина в январе.

Однако «Брентфорд» не намерен отпускать 27-летнего игрока в зимнее окно и хочет сохранить его как минимум до конца текущего сезона.

Любопытно, что одним из аргументов в пользу такой завышенной цены является готовность «Челси» потратить более 100 млн фунтов стерлингов на Энцо и Кайседо, которые имеют гораздо меньше опыта, чем англичанин.

Срок дисквалификации одного из главных бомбардиров АПЛ-2021/22 истекает 16 января 2024-го.