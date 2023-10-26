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Знакомьтесь с Джеммой Оуэн – она уже обошла легендарного отца по популярности в социальных сетях

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Майкл Оуэн – признанная легенда футбола и обладатель Золотого мяча, но все это не помогло ему обойти свою дочь по количеству подписчиков в социальной сети.

Бывший нападающий «Ливерпуля» получил главную индивидуальную футбольную награду в 2001 году после того, как помог «красным» выиграть Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.

За сборную Англии форвард забил 40 голов в 89 матчах, дебютировав в 18-летнем возрасте.

Позже Оуэн выступал за «Реал Мадрид», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», а затем завершил карьеру в 2013 году в возрасте 33 лет.

Сейчас он телеэксперт, а также посол «Ливерпуля».

Дочь бывшего футболиста Джемма уже превзошла именитого отца по количеству поклонников.

Сейчас у девушки 1,9 миллиона подписчиков, которые регулярно просматривают гламурные снимки 20-летней наездницы и звезды реалити-шоу, в то время как у ее отца их почти в четыре раза меньше по –  всего 482 000.

 

 

25 комментариев

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Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
+122
-4
+118
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Rhett Butler
Оуен раздобрел, даже не узнать) А дочка как дочка - поколение инстаграмма...
+25
-1
+24
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Ilyas Ahmed
Майкл прекрасный семьянин. У него жена - подруга детства (английские сборники в этом смысле бывают старомодны) и четверо детей.
+7
0
+7
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Сан Икер
Ей всего 20 ? Епта, ну дает нынешняя молодежь. Когда я был студентом, 20 летние городские девушки 9 из 10 были гладильная доска, на которых можно рубашки гладить.
+7
0
+7
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kisliy33
Ответ BOBBYHULL
Блин, только сейчас дошло, что это тот Оуен.
показалось, это Андрюха Губин. Тот самый!
+7
0
+7
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Mega-Torres
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Какая разница , он развеселил
+8
-1
+7
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Санжар Уразбаев
А дочка такая большая что можно подумать что это его жена ), конечно шутка , но этому миру нужны кривляющиеся женщины а не популярные футболисты ибо почему же у нее много подписчиков
+4
0
+4
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МАГА 123
Ответ Санжар Уразбаев
А дочка такая большая что можно подумать что это его жена ), конечно шутка , но этому миру нужны кривляющиеся женщины а не популярные футболисты ибо почему же у нее много подписчиков
Конечно шутка, но этому миру нужны мальчики пинающие мяч,а не популярные ученые, врачи и учителя, ибо почему же у них много подписчиков.
+4
0
+4
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Иван Грозный
А я думал Оуэну вечно 18, как тогда с Аргентиной!
+2
0
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37old
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
Отец с малолетства заставлял шведой бить по мячу.
+2
0
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GeorgeCostensa
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
а ты хорош...
+2
0
+2
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#SharkTeam
Ответ Сан Икер
Ей всего 20 ? Епта, ну дает нынешняя молодежь. Когда я был студентом, 20 летние городские девушки 9 из 10 были гладильная доска, на которых можно рубашки гладить.
Ей всего 20?
Лучше посмотри сколько лет Майклу!
У него уже дочь старше нас, когда мы видели его на поле
+1
0
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BOBBYHULL
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
Это нейросети во всем виноваты, просишь лак на ногах поправить на фото, а они ноги местами меняют...
+1
0
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Sebastian Debussy
рассвет популярности Оуена пришел на безинстаграммный период, да и на смазливых девушек в сотню раз больше подписываються слюнопускатели, чем на раздобревших мужичков, пусть даже и легенд в прошлом, все логично
+1
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Vadiay
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
Левостороннее движение
+1
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Давай Так
Красивая пара.
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BOBBYHULL
Ответ Rhett Butler
Оуен раздобрел, даже не узнать) А дочка как дочка - поколение инстаграмма...
Блин, только сейчас дошло, что это тот Оуен.
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Орыс-орыс онбаган
Я б ей дал на своём коне поскакать
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Манагер22
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
так модно сейчас, король отстал от трендов
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Ilyas Ahmed
Ответ Паша Деревянко
Не классическая английская внешность у этой барышни, в отличие от того же Оуэна. Больше похожа на француженку или даже испанку, видать в маман пошла
в маму Майкла скорее, а её мама британка
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Фанаты - тупые
Ответ #SharkTeam
Ей всего 20? Лучше посмотри сколько лет Майклу! У него уже дочь старше нас, когда мы видели его на поле
да это просто шок, как время быстро летит. Я помню влюбился в футбол и в Ливерпуль из-за Оуэна в 98 году.
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МАГА 123
Ответ Сан Икер
Ей всего 20 ? Епта, ну дает нынешняя молодежь. Когда я был студентом, 20 летние городские девушки 9 из 10 были гладильная доска, на которых можно рубашки гладить.
Да, сейчас у молодёжи акселерация.
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Mega-Torres
Ответ Король Эдвард
красивая, но на втором фото сверху (с отцом) виден у нее дефект: ноги правая с левой перепутаны. Интересно, это врожденное или плохой образ жизни так повлиял
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Паша Деревянко
Не классическая английская внешность у этой барышни, в отличие от того же Оуэна. Больше похожа на француженку или даже испанку, видать в маман пошла
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Серёжа Куцевол
Новая Keisha Grey
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