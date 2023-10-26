Знакомьтесь с Джеммой Оуэн – она уже обошла легендарного отца по популярности в социальных сетях

Майкл Оуэн – признанная легенда футбола и обладатель Золотого мяча, но все это не помогло ему обойти свою дочь по количеству подписчиков в социальной сети.

Бывший нападающий «Ливерпуля» получил главную индивидуальную футбольную награду в 2001 году после того, как помог «красным» выиграть Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.

За сборную Англии форвард забил 40 голов в 89 матчах, дебютировав в 18-летнем возрасте.

Позже Оуэн выступал за «Реал Мадрид», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», а затем завершил карьеру в 2013 году в возрасте 33 лет.

Сейчас он телеэксперт, а также посол «Ливерпуля».

Дочь бывшего футболиста Джемма уже превзошла именитого отца по количеству поклонников.

Сейчас у девушки 1,9 миллиона подписчиков, которые регулярно просматривают гламурные снимки 20-летней наездницы и звезды реалити-шоу, в то время как у ее отца их почти в четыре раза меньше по – всего 482 000.