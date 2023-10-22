Операторы поймали эмоции Зичненко после гола Мудрика. Александр обещал оторвать Михаилу яйца, если тот забьет

Во втором тайме лондоского дерби Михаил Мудрик забил настолько феерический гол, что фанаты уверены в его случайности.

Гол Мудрика, конечно, редкое событие, но важности мячу придала шутка Александра Зинченко: во время международного перерыва защитник заявил, что «оторвет Мише яйца», если тот забьет «Арсеналу».

Зинченко был заменен в перерыве, поэтому наблюдал за голом Мудрика со скамейки. И его лицо после гола говорит обо всем.