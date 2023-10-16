После выхода из гонки за владение «Юнайтед» шейх Джассим выбрал новый клуб. Он тоже играет в АПЛ

По примеру «ПСЖ».

Катарский шейх Джассим в ярости от того, что не смог купить «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров. Как сообщает Mirror, шейх может инвестировать в другой клуб АПЛ.

По слухам, Джассим настроен войти в состав катарского консорциума, который в ближайшее время попытается купить «Тоттенхэм».

Эта сделка может быть похожа на то, как десять лет назад Qatar Sports Investments (QSI) приобрела «ПСЖ».

В настоящее время Джассим полностью отказался от участия в гонке за право владеть «МЮ», оставив возможность воспользоваться преимуществами сэра Джима Рэтклиффа.

Ожидается, что основатель компании Ineos в ближайшее время приобретет 25% акций клуба, что позволит Глейзерам сохранить свои позиции в клубе.