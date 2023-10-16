In English, please
Блог

После выхода из гонки за владение «Юнайтед» шейх Джассим выбрал новый клуб. Он тоже играет в АПЛ

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Глейзеры
Дэниэл Леви Дэниэл Леви
Футбол Футбол

По примеру «ПСЖ».

Катарский шейх Джассим в ярости от того, что не смог купить «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров. Как сообщает Mirror, шейх может инвестировать в другой клуб АПЛ.

По слухам, Джассим настроен войти в состав катарского консорциума, который в ближайшее время попытается купить «Тоттенхэм».

Эта сделка может быть похожа на то, как десять лет назад Qatar Sports Investments (QSI) приобрела «ПСЖ».

В настоящее время Джассим полностью отказался от участия в гонке за право владеть «МЮ», оставив возможность воспользоваться преимуществами сэра Джима Рэтклиффа.

Ожидается, что основатель компании Ineos в ближайшее время приобретет 25% акций клуба, что позволит Глейзерам сохранить свои позиции в клубе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий