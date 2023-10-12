📹Грилиш неаккуратно атаковал Магуайра стойкой для тренировки штрафных. Харри бесконтактно отыгрался на Мэддисоне 😂

На тренировках сборной Англии весело.

В последнее время Харри Магуайр подвергается огромному количеству критики со стороны болельщиков «Юнайтед». Защитник перешел в клуб за большие деньги, но больше года практически не играет из-за плохой формы. Харри уже заявил, что такое положение дел его не устраивает и если ему дадут ясно понять, что он не нужен, то он покинет клуб.

Однако Гарет Саутгейт упорно вызывает Магуайра в сборную Англии и выпускает его в стартовом составе. Кажется, что игрок «МЮ» своего рода талисман команды. Иногда он попадает в курьезные ситуации.

Во время тренировки сборной Харри решил облокотиться на стойку, которую обычно используют для отработки штрафных ударов. Тем временем рядом с защитником разминался хавбек «Сити» Джек Грилиш, который не мог не видеть партнера. Он совершил оборот в 360 градусов, побежал и задел стойку, которая зарядила Магуайру в челюсть.

В этот же день англичане прибыли на «Уэмбли», где им предстояло сыграть против Австралии (1:0). Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не мог разобраться, как пить из бутылки для воды. Стоило Магуайру подойти к игроку, как все заработало, но был один нюанс. Харри даже не пришлось касаться Джеймса или что-то говорить ему, получился водный ассист без касания.