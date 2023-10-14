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ESPN определил трех самых важных игроков для клубов АПЛ. Первая звезда «Сити» – не Де Брюйне и не Холанд 😱😱😱

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ESPN опубликовал рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ. Футболистов оценивали по игровым навыкам и тактической важности для команды, но отдавая предпочтение первому.

Три самых важных игрока «Арсенала»:  3. Александр Зинченко  2. Мартин Эдегор  1. Букайо Сака 

Saka on Odegaard: 'He's a fantastic leader' | Interview | News | Arsenal.com

Три самых важных игрока «Челси»:  3. Рахим Стерлинг  2. Энцо Фернандес  1. Рис Джеймс 

Три самых важных игрока «Ливерпуля»:  3. Доминик Собослаи  2. Алиссон  1. Мохамед Салах 

Три самых важных игрока «Манчестер Юнайтед»:  3. Люк Шоу  2. Маркус Рэшфорд  1. Бруну Фернандеш 

Три самых важных игрока «Манчестер Сити»:  3. Кевин де Брюйне  2. Эрлинг Холанд  1. Родри 

Game changer' Haaland will make goal-scoring history, predicts Rodri

3 самых важных игрока «Тоттенхэма»:  3. Ив Биссума  2. Сон Хын Мин  1. Джеймс Мэддисон.

7 комментариев

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Сергей
Зинченко? Не Салиба? Ну да, ну да.
+7
-1
+6
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stpn1503
Ответ Мовлид Байсалуев
"первая звезда Сити не Де Брюйне и не Холанд" а Кевин Де Брюйне ))
А если уметь считать, то лучшим будет Родри
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stpn1503
Заголовок такой, как будто КДБ, не играющий месяц и Холланд лучше, чем Родри в Сити
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soda overdose
Ну раз у "Арсенала" Зинченко, тогда у "Эвертона" должен быть Миколенко, да?)
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