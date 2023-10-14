ESPN определил трех самых важных игроков для клубов АПЛ. Первая звезда «Сити» – не Де Брюйне и не Холанд 😱😱😱
ESPN опубликовал рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ. Футболистов оценивали по игровым навыкам и тактической важности для команды, но отдавая предпочтение первому.
Три самых важных игрока «Арсенала»: 3. Александр Зинченко 2. Мартин Эдегор 1. Букайо Сака
Три самых важных игрока «Челси»: 3. Рахим Стерлинг 2. Энцо Фернандес 1. Рис Джеймс
Три самых важных игрока «Ливерпуля»: 3. Доминик Собослаи 2. Алиссон 1. Мохамед Салах
Три самых важных игрока «Манчестер Юнайтед»: 3. Люк Шоу 2. Маркус Рэшфорд 1. Бруну Фернандеш
Три самых важных игрока «Манчестер Сити»: 3. Кевин де Брюйне 2. Эрлинг Холанд 1. Родри
3 самых важных игрока «Тоттенхэма»: 3. Ив Биссума 2. Сон Хын Мин 1. Джеймс Мэддисон.
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