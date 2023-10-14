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Новичок «Челси» не умеет готовить и пользоваться стиралкой. Мама приезжает из другого города, а клуб нанял повара

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Этим летом Коул Палмер перешел из «Ман Сити» в «Челси». Если на поле полузащитник уже адаптировался (1+2 в 6 матчах), то за его пределами есть проблемы:

«Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это ново и сложно. Не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь. 

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара. 

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно мне сложнее».

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7 комментариев

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fedorbazaykin
Инструкция:включил в розетку стиральную машинку, положил вещи, выбрал режим, нажал кнопочку, бельё постиралось, развесил бельё😌Пусть не благодарит
+10
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Yri Yrov
Ответ fedorbazaykin
Инструкция:включил в розетку стиральную машинку, положил вещи, выбрал режим, нажал кнопочку, бельё постиралось, развесил бельё😌Пусть не благодарит
на какую кнопку нажимать
+2
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+2
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tony
Достаточно несколько минут потратить, полазив в инете, чтобы разобраться как пользоваться стиралкой. Во чел дает.
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soda overdose
С его уровнем заработка может позволить себе в принципе не знать, что такое стиральная машинка)
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fedorbazaykin
Ответ Yri Yrov
на какую кнопку нажимать
Пуск/пауза
0
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TravenS
Ответ fedorbazaykin
Инструкция:включил в розетку стиральную машинку, положил вещи, выбрал режим, нажал кнопочку, бельё постиралось, развесил бельё😌Пусть не благодарит
Получил в итоге крашенное бельё)
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Yri Yrov
Ответ tony
Достаточно несколько минут потратить, полазив в инете, чтобы разобраться как пользоваться стиралкой. Во чел дает.
он просто избалованный
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