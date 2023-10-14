Новичок «Челси» не умеет готовить и пользоваться стиралкой. Мама приезжает из другого города, а клуб нанял повара

Этим летом Коул Палмер перешел из «Ман Сити» в «Челси». Если на поле полузащитник уже адаптировался (1+2 в 6 матчах), то за его пределами есть проблемы:

«Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это ново и сложно. Не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно мне сложнее».