Гвардиола назвал самого талантливого игрока, с которым играл. Удивительно, но он не из «Барселоны»

Не первый раз выделяет этого футболиста.

Пеп Гвардиола уже сделал легендарную тренерскую карьеру, а большая часть его успехов пришлась на «Барселону» и «Сити».

Трехкратный победитель Лиги чемпионов и пионер современной тактики, Гвардиола добился всего, чего только можно добиться, и практически каждый коуч пытается повторить его достижения.

Как футболист, Гвардиола был полузащитником оборонительного плана и играл под руководством легендарного Йохана Кройффа, а его собственная роль глубинного плеймейкера является типичной для многих качеств, которые он требует от своих игроков как тренер.

Большую часть карьеры Пеп провел в «Барселоне», прошел через знаменитую систему Ла Масии, а ушел в 2001 году. После были отрезки в «Брешии», «Роме», «Аль-Ахли», а завершил он карьеру в 2006 году в Мексике. Гвардиола никогда не играл в АПЛ, хотя его звали в «Уиган».

В Испании Пепу повезло поиграть вместе с самыми известными футболистами «Барселоны», включая Кумана, Роналдо и Энрике.

В минувшие выходные Пеп Гвардиола выступал на мероприятии в Кунео. Его попросили выбрать самого талантливого игрока, с которым он когда-либо играл в одной команде.

Испанский тренер не раз восхищался итальянской легендой Роберто Баджо, потому назвал именно его. Гвардиола и Баджо играли вместе за «Брешию», причем итальянцу на тот момент уже было 34-36 лет. Можно только удивиться тому, как же он был хорош тогда и как же он был прекрасен в лучшие годы, раз впечатлил тренера «Сити».

На протяжении всей карьеры Баджо играл в качестве атакующего полузащитника или второго форварда. В 1993 году ему вручили «Золотой мяч» и он также был включен в список FIFA 100, посвященный лучим игрокам XX века.

Итальянец забил за клуб и сборную более 300 голов и помог сборной стать второй на чемпионате мира 1994 года. О его карьере снят документальный фильм «Баджо: Божественный хвостик», а также ему посвящена игра Baggio's Magical Kicks, ведь Роберто мастерски забивал штрафные удары.