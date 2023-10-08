В валлийском футболе очередная суперзвезда: 50 Cent спонсирует женскую команду

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни задают тон: после покупки «Рексхэма» они оказали серьезное влияние на валлийский клуб – на поле и за его пределами.

За ними потянулись и другие звезды шоу-бизнеса: американский рэпер 50 Cent стал спонсором женской команды из Уэльса AFC Rumney до 14 лет. Тренер Ричи Браун рассказал BBC, как возникло это партнерство – оказалось, что отец одной из футболисток работал с 50 Cent во время его недавнего тура.

«Он сказал, что задал вопрос - наихудшим сценарием был бы отказы 50 Cent. К счастью, он этого не сделал, он согласился. В первую очередь он полностью проспонсировал нашу форму».

«Мы собираемся сделать несколько фотографий и отправить ему. Мы очень благодарны за все, что он делает для нас. Нам нужна поддержка. Ажиотаж вокруг команды и всего клуба действительно потрясающий, и все это благодаря ему. Когда кому-то говоришь, никто в это не верит».

«Я думаю, что у Райана Рейнольдса появился конкурент. Я уверен, что сообщество в Рексхэме просто в восторге от того, что сделал Райан, надеюсь, что 50 Cent сможет оказать такое же влияние на нас здесь», - добавил Браун.