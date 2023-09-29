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🔥 Айвен Тоуни крайне интересен «Арсеналу» и «Челси». Нападающий «Брентфорда» обойдется будущему клубу в £80 млн! 🤯

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Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни заинтересовал сразу два лондонских топ-клуба.

27-летний футболист вскоре может оказаться в «Арсенале» или «Челси».

«Я думаю, что каждый клуб в мире является именно «продающим», а не «покупающим». За исключением пяти или шести команд. Нужна достойная цена.

Если игроки существенно выросли с нами, и теперь они стали достаточно хороши, чтобы пойти в лучшие клубы, то я думаю, что это правильное решение, если будет достойная компенсация», - заявил наставник «Брентфорда» Томас Франк.

Первоначально утверждалось, что трансфер Тоуни может обойтись лондонцам в £60 млн, но теперь речь идет о более крупной сумме - £80 млн.

В прошлом сезоне Тоуни забил 20 голов и отдал шесть голевых передач в 33 матчах АПЛ.

3 комментария

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timoff6@mail.ru
За такого напа 80м , вы сума сошли?
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dmitriy
Хороший нап, вроде с ленцой играет, но чутье голевое отличное. Брентфорд поплыл без него в этом сезоне. Новость Фабрицио Романо затвитил вчера, ссылаясь на новых агентов Тоуни, что дескать пришло время для новых вызовов в 2024. По нынешним временам 80 млн. наверное и есть правильный ценник на него......
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TravenS
Ответ timoff6@mail.ru
За такого напа 80м , вы сума сошли?
По отсутствию источника можно сделать вывод, почему не все 200?)
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