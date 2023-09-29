🔥 Айвен Тоуни крайне интересен «Арсеналу» и «Челси». Нападающий «Брентфорда» обойдется будущему клубу в £80 млн! 🤯

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни заинтересовал сразу два лондонских топ-клуба.

27-летний футболист вскоре может оказаться в «Арсенале» или «Челси».

«Я думаю, что каждый клуб в мире является именно «продающим», а не «покупающим». За исключением пяти или шести команд. Нужна достойная цена.

Если игроки существенно выросли с нами, и теперь они стали достаточно хороши, чтобы пойти в лучшие клубы, то я думаю, что это правильное решение, если будет достойная компенсация», - заявил наставник «Брентфорда» Томас Франк.

Первоначально утверждалось, что трансфер Тоуни может обойтись лондонцам в £60 млн, но теперь речь идет о более крупной сумме - £80 млн.

В прошлом сезоне Тоуни забил 20 голов и отдал шесть голевых передач в 33 матчах АПЛ.