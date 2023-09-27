Криштиану Роналду был близок к переходу в «Ливерпуль» вместо «МЮ», но этого не случилось по одной причине.

Роналду согласился на трансфер за 12 миллиона фунтов из лиссабонского «Спортинга» в «Юнайтед» в 2003 году – эта сделка считается одной из самых успешных в истории.

Пятикратный обладатель Золотого мяча трижды выиграл с клубом Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира, закрепив за собой звание величайшего игрока «Юнайтед».

Однако все могло бы сложиться совсем иначе, если бы Криштиану перешел в «Ливерпуль».

«Красные» хотели подписать Роналду, пока он играл за «Спортинг». Однако тогдашний тренер команды Жерар Улье решил, что требования подростка к зарплате слишком высоки.

«Я видел Роналду на турнире в Тулоне среди юношей до 21 года, и мы выбрали его. Но у нас была шкала заработной платы, и мы не могли позволить себе платить столько, сколько он хотел. Я согласился не нарушать этот баланс, потому что думал, что это вызовет проблемы в нашей раздевалке», — сказал Улье The Express.

В том же году Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», а остальное уже история.