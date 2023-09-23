Джеймс Мэддисон мощно стартовал в «Тоттенхэме» (2+2 в 5 матчах АПЛ), а президент клуба Дэниэл Леви подшутил над новичком в преддверии лондонского дерби.

«Джеймсу необходимо усвоить одну вещь: нельзя приезжать на тренировочную базу на красной машине. Я уже сказал ему об этом. Уверен, он усвоил. Он привыкнет», – сказал босс «Тоттенхэма» во время выступления на форуме болельщиков.

Смысл слов Леви в том, что принципиальный соперник «шпор» – «Арсенал» – играет в красной форме.

Мэддисон перешел из «Лестера» за 46 миллионов евро, в августе англичанина признали лучшим игроком месяца в АПЛ.