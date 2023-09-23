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Что? Босс «Тоттенхэма» запретил Мэддисону приезжать на клубную базу на машине – и это перед дерби с «Арсеналом»

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Джеймс Мэддисон мощно стартовал в «Тоттенхэме» (2+2 в 5 матчах АПЛ), а президент клуба Дэниэл Леви подшутил над новичком в преддверии лондонского дерби.

«Джеймсу необходимо усвоить одну вещь: нельзя приезжать на тренировочную базу на красной машине. Я уже сказал ему об этом. Уверен, он усвоил. Он привыкнет», – сказал босс «Тоттенхэма» во время выступления на форуме болельщиков.

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Смысл слов Леви в том, что принципиальный соперник «шпор» – «Арсенал» – играет в красной форме.

Мэддисон перешел из «Лестера» за 46 миллионов евро, в августе англичанина признали лучшим игроком месяца в АПЛ.

1 комментарий

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Unknown Forusha
Отличный кликбейт в новости на уровне. А так ситуация смешная
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