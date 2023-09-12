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Красивый поступок Пикфорда. Джордан отправил 95-летнему голкиперу чилийского «Эвертона» памятную футболку и теплое письмо

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21 апреля Карлосу Эспиноса, экс-голкиперу сборной Чили, исполнилось 95 лет. В пятидесятые он защищал ворота чилийского «Эвертона». В составе команды Карлос становился чемпионом страны в 1950 и 1952 годах.

Эспиноса – единственный оставшийся в живых представитель того чемпионского «Эвертона» из Винья-дель-Мар.

Об истории Карлоса узнал другой голкипер из другого «Эвертона» – Джордан Пикфорд.

Англичанин еще в августе отправил пожилому игроку памятную футболку «ирисок». К подарку он приложил письмо:

«Здравствуй, Карлос. Я узнал, что Вы последний оставшийся в живых игрок команды «Эвертон» из Винья-дель-Мар. Команды, завоевавший чемпионский титул в 1950 и 1952 годах.

Это потрясающие достижение. Надеюсь, что у Вас все хорошо.

От одного вратаря другому. Я желаю Вам всего наилучшего от лица всех в «Эвертоне». С наилучшими пожеланиями, Джордан Пикфорд».

Наконец послание дошло до адресата. Карлос получил письмо и футболку. Об этом рассказала пресс-служба чилийского «Эвертона» и поделилось трогательными фотографиями.

Пусть таких историй будет больше.

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