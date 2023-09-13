🔥 «Легенда продолжает зажигать». Харри Магуайр отличился за сборную - вышел на замену и забил. В свои 🤦
Защитник «МЮ» Харри Магуайр «отличился» в товарищеском матче за сборную Англии.
Футболист отметился голом в собственные ворота на 67-й минуте игры. Примечательно, что появился на поле он только на 46-й.
Магуайр красиво замкнул прострел шотландцев с правого фланга.
Это не помешало англичанам добиться уверенной победы со счетом 1:3. Но фанатов потрепало.
💭 «Какой сюрприз, придурок».
💭 «Теперь у нас есть новый центрфорвард в «Юнайтед».
💭 «Легенда продолжает зажигать».
💭 «Советую ему завершить карьеру прямо сейчас».
💭 «Я не разочарован».
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