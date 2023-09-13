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🔥 «Легенда продолжает зажигать». Харри Магуайр отличился за сборную - вышел на замену и забил. В свои 🤦

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Защитник «МЮ» Харри Магуайр «отличился» в товарищеском матче за сборную Англии.

Футболист отметился голом в собственные ворота на 67-й минуте игры. Примечательно, что появился на поле он только на 46-й.

Магуайр красиво замкнул прострел шотландцев с правого фланга.

Это не помешало англичанам добиться уверенной победы со счетом 1:3. Но фанатов потрепало.

💭 «Какой сюрприз, придурок».

💭 «Теперь у нас есть новый центрфорвард в «Юнайтед».

💭 «Легенда продолжает зажигать».

💭 «Советую ему завершить карьеру прямо сейчас».

💭 «Я не разочарован».

3 комментария

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stanvixx
Что то это уже становится слишком регулярно у Маги
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Евгений Цыбулин
Легенда!Гений)))
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Veles3101
Вроде как-то жалко его, а потом вспоминаешь насколько он богат и насколько я беден. И уже не жалко
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