Защитник «МЮ» Харри Магуайр «отличился» в товарищеском матче за сборную Англии.

Футболист отметился голом в собственные ворота на 67-й минуте игры. Примечательно, что появился на поле он только на 46-й.

Магуайр красиво замкнул прострел шотландцев с правого фланга.

Это не помешало англичанам добиться уверенной победы со счетом 1:3. Но фанатов потрепало.

💭 «Какой сюрприз, придурок».

💭 «Теперь у нас есть новый центрфорвард в «Юнайтед».

💭 «Легенда продолжает зажигать».

💭 «Советую ему завершить карьеру прямо сейчас».

💭 «Я не разочарован».