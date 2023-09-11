📢 «Нужен контроль. Мы теряем таланты». Родри напуган массовым оттоком футболистов на Ближний Восток
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о серьезном оттоке футболистов в Саудовскую Аравию.
«Это должно быть под каким-то контролем. Мы теряем таланты.
Речь не только о ветеранах, которые находятся в сумерках своей карьеры, но мы видим и массу молодых футболистов, покидающих Европу. Я уважаю их решения, но люди, имеющие полномочия для принятия мер, должны контролировать эту ситуацию», - заявил футболист.
Отметим, что 27-летний Родри выступал только в Ла Лиге и АПЛ.
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