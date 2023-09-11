Звездный нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин недавно оказался в довольно сложной ситуации. Представляя Южную Корею на международных матчах, он нашел время, чтобы встретиться и поприветствовать болельщиков.

Отыграв 90 минут в матче Южной Кореи против Уэльса (0:0), Сон готовился к матчу с Саудовской Аравией. Футболиста заметили в окружении болельщиков, когда произошел курьезный случай. Из-за контракта с компанией Samsung Сон не мог взять в руки телефон одного из фанатов, чтобы сделать селфи.

Сон извинился и вежливо объяснил, что его контракт не позволяет ему держать в руках телефоны других марок, но он счастлив позировать для селфи, если фанатка сама будет делать фото.

В июле Сон стал послом бренда Samsung Galaxy. Он стремится поддерживать позитивные отношения со своими спонсорами, чтобы гарантировать, что их соглашение останется в силе.