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📹Сон Хын Мин отказался взять в руки телефон фанатки – все из-за жесткого правила😲

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Звездный нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин недавно оказался в довольно сложной ситуации. Представляя Южную Корею на международных матчах, он нашел время, чтобы встретиться и поприветствовать болельщиков.

Отыграв 90 минут в матче Южной Кореи против Уэльса (0:0), Сон готовился к матчу с Саудовской Аравией. Футболиста заметили в окружении болельщиков, когда произошел курьезный случай. Из-за контракта с компанией Samsung Сон не мог взять в руки телефон одного из фанатов, чтобы сделать селфи.

Сон извинился и вежливо объяснил, что его контракт не позволяет ему держать в руках телефоны других марок, но он счастлив позировать для селфи, если фанатка сама будет делать фото.

В июле Сон стал послом бренда Samsung Galaxy. Он стремится поддерживать позитивные отношения со своими спонсорами, чтобы гарантировать, что их соглашение останется в силе.

5 комментариев

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Аюр Баев
Слишком ответственно подходит к своему делу
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stroozh
Так вот кто читает что в договоре написано мелким шрифтом)
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DancePunk
Ответственный и правильный подход к соблюдению условий договора!
+3
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Ramill967
Ответ Аюр Баев
Слишком ответственно подходит к своему делу
Наверное, очень дорогой контракт.
+1
0
+1
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