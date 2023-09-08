После ничьей сборной Англии в матче с Украиной болельщики начали обсуждать возможную отставку Гарета Саутгейта. Замену уже «нашли». Это неожиданно.

Английские фанаты хотят, чтобы пост получил легендарный Марсело Бьелса.

«Эль Локо» сейчас работает со сборной Уругвая, а его послужной список выглядит весьма необычно: «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлас», «Америка», «Велес Сарсфилд», «Эспаньол», «Атлетик Бильбао», «Марсель», «Лацио», «Лилль», «Лидс», а также сборные Аргентины и Чили.

💭 «Я знаю, что у Саутгейта приличный список достижений на крупных турнирах, но иногда наши матчи действительно трудно смотреть. Я хочу все или ничего, нам нужен Бьелса. Представьте, что он бы сделал с этой сборной».

💭 «Представьте, что Марсело Бьелса может сделать со сборной Англии».

💭 «Возьмите Бьелсу и дайте ему талантливую английскую молодежь. Бэмфорд, Рафинья, Филлипс - все их лучшие сезоны были у него. Ему 68 лет, но он видит игру как современный молодой тренер».

💭 «Возьмите его и мы выиграем Евро-2024».

💭 «На самом деле это серьезный вызов. Не знаю его очень хорошо, но все равно уверен, что он будет в 100 раз лучше, чем Саутгейт. У него есть все возможности, чтобы играть в высокоинтенсивный футбол.