Некоторые рискуют стать мемами.

Английская Премьер-лига топово подготовилась к старту сезона. Еще до начала первого тура в официальном аккаунте чемпионата появилось забавное видео, на котором игроков и тренеров АПЛ попросили изобразить радость от забитого гола.

В манеже записывались не только известные футболисты уровня Букайо Сака, Мохамеда Салаха или Эрлинга Холанда, но и те, кого средний болельщик не узнает в лицо − Том Лукьер из «Лутона», Шейху Куяте из «Форест» или Джо Уиллок из «Ньюкасла».

По-настоящему удивляет, что в подборку вошли не только те, кому по позиции на поле положено забивать голы, но и защитники, вратари и даже маскот «Арсенала».

Празднования можно разделить на различные категории: танцы, фирменные знаки, акробатика, имитация других видов спорта. Но кто точно войдет в историю, так это вратарь «Фулхэма» Бернд Лено. Правда за такое можно получить желтую карточку!

А чье празднование гола вам понравилось больше всего? Пишите в комментариях.