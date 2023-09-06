7 комментариев

Легендарный игрок «Манчестер Сити» Давид Сильва начал карьеру винодела. Повесив бутсы на гвоздь из-за серьезной травмы колена 37-летний футболист направляет свою энергию на процветающую винодельню в своем родном городе Гран-Канария.

Расположенный высоко на вулканических холмах острова, виноградник Сильвы Bodegas Tameran производит отличное вино, которым наслаждаются во всем мире, спустя всего через четыре года с момента его создания.

Расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, виноградник предлагает шесть сортов вина, созданных под руководством опытного винодела Джонатана Гарсиа, владеющего успешной винодельней на Тенерифе.

«Я познакомился с вином благодаря моему бывшему товарищу по команде и хорошему другу Сиси в «Валенсии». Я пил вина, но не типичные. Затем я начал покупать вина из Мадрида, которые мне присылали в Манчестер», – рассказал Сильва The Mirror.

«Затем я встретил Джонатана, и с того дня у меня в голове крутилось: «Это потрясающе открыть для себя этот винный мир». Я купил виноградник четыре года назад, но тогда у меня не было погреба, только виноградные лозы. Потом мы построили погреб».

Сильва и Гарсия познакомились в Твиттере. Когда Гарсия получил сообщение от известного игрока, он был настолько удивлён, что подумал, что это розыгрыш.

«Он отправил мне сообщение в 2019 году, когда играл за «Сити», — сказал Гарсия. «Ему понравилось одно из моих вин. Я был так шокирован, что подумал, что это, должно быть, фейковый аккаунт! Но мы поговорили, и именно тогда наша дружба завязалась, и мы начали работать вместе».