In English, please
Блог

Легенда «Манчестер Сити» Давид Сильва стал успешным виноделом всего за четыре года

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Давид Сильва Давид Сильва
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Легендарный игрок «Манчестер Сити» Давид Сильва начал карьеру винодела. Повесив бутсы на гвоздь из-за серьезной травмы колена 37-летний футболист направляет свою энергию на процветающую винодельню в своем родном городе Гран-Канария.

Расположенный высоко на вулканических холмах острова, виноградник Сильвы Bodegas Tameran производит отличное вино, которым наслаждаются во всем мире, спустя всего через четыре года с момента его создания.

Расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, виноградник предлагает шесть сортов вина, созданных под руководством опытного винодела Джонатана Гарсиа, владеющего успешной винодельней на Тенерифе.

«Я познакомился с вином благодаря моему бывшему товарищу по команде и хорошему другу Сиси в «Валенсии». Я пил вина, но не типичные. Затем я начал покупать вина из Мадрида, которые мне присылали в Манчестер», – рассказал Сильва The Mirror.

«Затем я встретил Джонатана, и с того дня у меня в голове крутилось: «Это потрясающе открыть для себя этот винный мир». Я купил виноградник четыре года назад, но тогда у меня не было погреба, только виноградные лозы. Потом мы построили погреб».

Сильва и Гарсия познакомились в Твиттере. Когда Гарсия получил сообщение от известного игрока, он был настолько удивлён, что подумал, что это розыгрыш.

«Он отправил мне сообщение в 2019 году, когда играл за «Сити», — сказал Гарсия. «Ему понравилось одно из моих вин. Я был так шокирован, что подумал, что это, должно быть, фейковый аккаунт! Но мы поговорили, и именно тогда наша дружба завязалась, и мы начали работать вместе».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skytale
В новости указано что Силва стал УСПЕШНЫМ виноделом, какой критерий успешности? Тут не указано… и как за 4 года можно стать успешным виноделом то? Виноградные лозы начинают плодоносить через несколько лет после посадки, далее вино проходит процесс вызревания…
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мелкие лавочники
а где фото вина? он хоть одну бутылку выпустил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PrivateJoker
Ответ Dizzod
Вино делать тоже сложно. Погода влияет на качество винограда. Ячмень и хмель не так сили подвержены влиянию солнца и температуры. В конце концов ячмень можно в другом регионе купить. А если свой виноградник ты хоть убейся без солнца виноград сахар не наберет. Случаются же холодные и дождливые летние месяцы.
Я про индустрию и уровень обоснованности действий в ней.
Сравнивая производство пива и вина, это как сравнивать инженера и маркетолога. Даже заштатная крафтовая пивоварня идет от рецепта и предполагает, что выйдет в итоге, и обычно есть базовое понимание химии брожения. В винной индустрии, к сожалению, все не совсем так. Порой кажется, что действия там идут на авось без четкого представления результата. Зато очень много слов о том, что является графоманским бредом для продаж. Это очень чётко заметно, если регулярно посещать процесс и быть на производстве. Что пива, что вина.
А делать. Да виноград тоже постоянно покупают, особенно в убогом сегменте. Просто не в винограде дело, как и не в солоде, это основа. Важная штука, но на хорошем винограде или солоде необязательно выходят хорошие напитки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PrivateJoker
А чего удивительного? Среди производства алкоголя, виноделие одно из самых шаманских мумба-юмба. Сквозь все производство жирный линией проходит маркетинг и очень мало инженерного или научного подхода. Бренд идет впереди самого напитка. Это Вам не пивоварение, где без чёткого понимания рецептуры все идет по одному месту. И где маркетинг так сильно совсем не влияет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
Новость высосаная из палец....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ PrivateJoker
А чего удивительного? Среди производства алкоголя, виноделие одно из самых шаманских мумба-юмба. Сквозь все производство жирный линией проходит маркетинг и очень мало инженерного или научного подхода. Бренд идет впереди самого напитка. Это Вам не пивоварение, где без чёткого понимания рецептуры все идет по одному месту. И где маркетинг так сильно совсем не влияет
Вино делать тоже сложно. Погода влияет на качество винограда. Ячмень и хмель не так сили подвержены влиянию солнца и температуры. В конце концов ячмень можно в другом регионе купить. А если свой виноградник ты хоть убейся без солнца виноград сахар не наберет. Случаются же холодные и дождливые летние месяцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Janture Beckjan
Ответ skytale
В новости указано что Силва стал УСПЕШНЫМ виноделом, какой критерий успешности? Тут не указано… и как за 4 года можно стать успешным виноделом то? Виноградные лозы начинают плодоносить через несколько лет после посадки, далее вино проходит процесс вызревания…
Так тут пишут что у него уже были виноградные лозы, но не было погреба 4 года назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий