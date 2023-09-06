7 комментариев

Легенда «Манчестер Сити» Давид Сильва стал успешным виноделом всего за четыре года
Легендарный игрок «Манчестер Сити» Давид Сильва начал карьеру винодела. Повесив бутсы на гвоздь из-за серьезной травмы колена 37-летний футболист направляет свою энергию на процветающую винодельню в своем родном городе Гран-Канария.
Расположенный высоко на вулканических холмах острова, виноградник Сильвы Bodegas Tameran производит отличное вино, которым наслаждаются во всем мире, спустя всего через четыре года с момента его создания.
Расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, виноградник предлагает шесть сортов вина, созданных под руководством опытного винодела Джонатана Гарсиа, владеющего успешной винодельней на Тенерифе.
«Я познакомился с вином благодаря моему бывшему товарищу по команде и хорошему другу Сиси в «Валенсии». Я пил вина, но не типичные. Затем я начал покупать вина из Мадрида, которые мне присылали в Манчестер», – рассказал Сильва The Mirror.
«Затем я встретил Джонатана, и с того дня у меня в голове крутилось: «Это потрясающе открыть для себя этот винный мир». Я купил виноградник четыре года назад, но тогда у меня не было погреба, только виноградные лозы. Потом мы построили погреб».
Сильва и Гарсия познакомились в Твиттере. Когда Гарсия получил сообщение от известного игрока, он был настолько удивлён, что подумал, что это розыгрыш.
«Он отправил мне сообщение в 2019 году, когда играл за «Сити», — сказал Гарсия. «Ему понравилось одно из моих вин. Я был так шокирован, что подумал, что это, должно быть, фейковый аккаунт! Но мы поговорили, и именно тогда наша дружба завязалась, и мы начали работать вместе».
Сравнивая производство пива и вина, это как сравнивать инженера и маркетолога. Даже заштатная крафтовая пивоварня идет от рецепта и предполагает, что выйдет в итоге, и обычно есть базовое понимание химии брожения. В винной индустрии, к сожалению, все не совсем так. Порой кажется, что действия там идут на авось без четкого представления результата. Зато очень много слов о том, что является графоманским бредом для продаж. Это очень чётко заметно, если регулярно посещать процесс и быть на производстве. Что пива, что вина.
А делать. Да виноград тоже постоянно покупают, особенно в убогом сегменте. Просто не в винограде дело, как и не в солоде, это основа. Важная штука, но на хорошем винограде или солоде необязательно выходят хорошие напитки