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Кин и Ричардс сцепились с фанатом «Арсенала». Его забрала полиция, а свидетель утверждает, что зачинщик − легенда «МЮ»

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Явно не конец истории.

Эксперты Sky Sports Майка Ричардс и Рой Кин работали на матче «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а после встречи оказались в эпицентре неприятного происшествия.

Как утверждают очевидцы, Кин и его коллега Майка вступили в яростную перепалку с одним из болельщиков, который оказался фанатом «Арсенала». Градус был настолько высок, что мужчина зачем-то нанес удар Рою головой.

Ричардс и Кин после игры хотели спуститься на лифте из студии в сторону поля, чтобы провести послематчевый анализ. Неизвестно, кто первым что-то сказал, но закончилось все ударом головой в грудь и подбородок легенды «МЮ».

Уже после появилось видео, на котором экс-защитник «Сити» Ричардс держит человека, который, как сообщается, только что применил силу к коллеге Майки. По итогу 42-летнего фаната «Арсенала» задержала полиция.

Однако источник The Sun утверждает, что зачинщиком происшествия был именно Рой Кин: «Когда «МЮ» забил, Кин устроил травлю болельщиков «Арсенала», и это некоторых завело. Казалось, что он их провоцирует. Мой товарищ повредил нос, а Кин, похоже, не пострадал».

Другой фанат, который стал свидетелем инцидента, добавил: «Болельщик, похоже, пытался ударить Роя Кина головой. Майка Ричардс вмешался и оттолкнул мужчину к двери. Я слышал перепалку и был шокирован, когда увидел всех участников».

В заявлении Sky Sports говорится следующее: «Мы понимаем, что полиция расследует предполагаемое нападение со стороны представителя общественности, непосредственно предшествовавшее видеозаписи, распространившейся в социальных сетях. На представленных кадрах Майка Ричардс действовал так, чтобы разрядить обстановку».

Кин и Ричардс были «потрясены» инцидентом, но продолжали работать в прямом эфире на Sky Sports.

В результате столкновения Кина с болельщиком компания Sky Sports пересмотрит меры безопасности для своих комментаторов до конца сезона.

5 комментариев

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Alexander Norets
Чёт Рой поплыл
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dojdina
42 года, уже старый человек на самом деле, и такой фигней страдает. звезды тоже молодцы, конечно
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R
после слова the *** утверждает - можно не читать. НИ-КОГ-ДА!
хорошо они утвердили на следующий день в своей газетёнке болельщиков Ливерпуля зачинщиками трагедии на Хиллсборо, что они у пострадавших вытаскивали деньги и стали всюду, хотя вина в произошедшем была на полицейских.
"Don’t buy the ***!".
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LaffyTaffy
Ответ Alexander Norets
Чёт Рой поплыл
у всех кто болеет за МЮ сейчас период депрессии, запоя, неадекватного поведения
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Arima Baki
Ответ LaffyTaffy
у всех кто болеет за МЮ сейчас период депрессии, запоя, неадекватного поведения
наверное хотел поддаться в фаны Арсенала, просто болельщики не приняли)
+1
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