Явно не конец истории.

Эксперты Sky Sports Майка Ричардс и Рой Кин работали на матче «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а после встречи оказались в эпицентре неприятного происшествия.

Как утверждают очевидцы, Кин и его коллега Майка вступили в яростную перепалку с одним из болельщиков, который оказался фанатом «Арсенала». Градус был настолько высок, что мужчина зачем-то нанес удар Рою головой.

Ричардс и Кин после игры хотели спуститься на лифте из студии в сторону поля, чтобы провести послематчевый анализ. Неизвестно, кто первым что-то сказал, но закончилось все ударом головой в грудь и подбородок легенды «МЮ».

Уже после появилось видео, на котором экс-защитник «Сити» Ричардс держит человека, который, как сообщается, только что применил силу к коллеге Майки. По итогу 42-летнего фаната «Арсенала» задержала полиция.

Однако источник The Sun утверждает, что зачинщиком происшествия был именно Рой Кин: «Когда «МЮ» забил, Кин устроил травлю болельщиков «Арсенала», и это некоторых завело. Казалось, что он их провоцирует. Мой товарищ повредил нос, а Кин, похоже, не пострадал».

Другой фанат, который стал свидетелем инцидента, добавил: «Болельщик, похоже, пытался ударить Роя Кина головой. Майка Ричардс вмешался и оттолкнул мужчину к двери. Я слышал перепалку и был шокирован, когда увидел всех участников».

В заявлении Sky Sports говорится следующее: «Мы понимаем, что полиция расследует предполагаемое нападение со стороны представителя общественности, непосредственно предшествовавшее видеозаписи, распространившейся в социальных сетях. На представленных кадрах Майка Ричардс действовал так, чтобы разрядить обстановку».

Кин и Ричардс были «потрясены» инцидентом, но продолжали работать в прямом эфире на Sky Sports.

В результате столкновения Кина с болельщиком компания Sky Sports пересмотрит меры безопасности для своих комментаторов до конца сезона.