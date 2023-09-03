41 комментарий

Похоже, Кайседо рискует стать главным трансферным провалом этого лета – и главный мем про него уже разрывает соцсети😅
Ди Каприо в главной роли.
У Касйедо пока не идет в «Челси» – сначала Мойсес совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» Эмерсона. Хавбек Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.
А в субботу «Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ. На 48-й минуте Кайседо, приобретенный летом за 115 млн фунтов, неудачно обработал мяч в центре поля, что привело к контратаке и голу в исполнении Энтони Эланги.
«Мы совершили одну ошибку – и такие ошибки мы не имеем права совершать. Вот почему мы сильно разочарованы. В футболе главное не совершать ошибок. А мы ошиблись и поплатились», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Пока болельщики «Ливерпуля» радуются, что этот игрок все-таки к ним не перешел, в сети появился мощный мем про эквадорца – на основе кадров фильма «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
А здесь вопросы к Почеттино... а он отмазался свалил все на новичка... красавец...
в обоих случаях есть доля правды над которой можно посмеяться, причем тут адекватность то?)
Тепкрь это проклятие переносится и на тех, кого этот клуб упустил в ТО)
Мем не плохой) я так же в прошлом сезоне с мемов про Дарвина угорал)
приставка ТОП отлетела вместе с уходом Русского Управления 🤫