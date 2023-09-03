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Похоже, Кайседо рискует стать главным трансферным провалом этого лета – и главный мем про него уже разрывает соцсети😅

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Ди Каприо в главной роли.

У Касйедо пока не идет в «Челси» – сначала Мойсес совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» Эмерсона. Хавбек Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.

А в субботу «Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ. На 48-й минуте Кайседо, приобретенный летом за 115 млн фунтов, неудачно обработал мяч в центре поля, что привело к контратаке и голу в исполнении Энтони Эланги.

«Мы совершили одну ошибку – и такие ошибки мы не имеем права совершать. Вот почему мы сильно разочарованы. В футболе главное не совершать ошибок. А мы ошиблись и поплатились», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Пока болельщики «Ливерпуля» радуются, что этот игрок все-таки к ним не перешел, в сети появился мощный мем про эквадорца – на основе кадров фильма «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

41 комментарий

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BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами.
Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
+35
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Сергей Смирнов
А ведь ранее многие в комментариях писали после перехода Кайседо и Лавии в Челси, что они выбрали более сильный клуб с большими амбициями, и что Ливерпуль это середняк и за трофеи бится не будет. Время покажет кто есть кто в конце сезона, и не всё зависит от денег как показывает практика.
+20
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+17
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palez
Уолк. Уот так уот.
+7
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dan11
Не в защиту Кайседо, но Поч поступает некрасиво, сваливая все на на эту ошибку... гол в игре всегда можно пропустить... совершенно дурацкий... а что делали атака и вся остальная команда 90 минут если не смогли забить Форесту хоть один?
А здесь вопросы к Почеттино... а он отмазался свалил все на новичка... красавец...
+7
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+7
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Ернур Мурунбаев
Ответ BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами. Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
Он даже на скамейке не появлялся насколько я знаю.
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xbxoxrxsxhx
Таких Кайсед куча бегает в чемпионатах Южной Америки. Боули лучше бы скаутский отдел Брайтона купил бы
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rimad format
Да и хорошо что Ливерпуль не купил его и лавю нынешние трансферы хороши Гравенберха еще посмотреть надо но уверен что он будет как свой
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Sergey Kuznetsov
Ответ Red_Old_Scull
Как можно себя называть адекватным когда с мема про Дарвина угораете ? Сами себе противоречите .
а где вы противоречие увидели?)
в обоих случаях есть доля правды над которой можно посмеяться, причем тут адекватность то?)
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KeriLLo
Ответ Сергей Смирнов
А ведь ранее многие в комментариях писали после перехода Кайседо и Лавии в Челси, что они выбрали более сильный клуб с большими амбициями, и что Ливерпуль это середняк и за трофеи бится не будет. Время покажет кто есть кто в конце сезона, и не всё зависит от денег как показывает практика.
Выводы по 2-3 играм делать странно всё равно, нужно смотреть на дистанции.
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_El Nino_
Ответ BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами. Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
+ 55-60 миллионный Лавия, ты хотел сказать)
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Red_Old_Scull
Ответ Сергей Смирнов
А ведь ранее многие в комментариях писали после перехода Кайседо и Лавии в Челси, что они выбрали более сильный клуб с большими амбициями, и что Ливерпуль это середняк и за трофеи бится не будет. Время покажет кто есть кто в конце сезона, и не всё зависит от денег как показывает практика.
Истину глаголете, вот потом они сильно будут себя пытаться укусить за локоток , а не дотянуться Ахах когда их Челси обосреться и провалит сезон . А Ливерпуль красавчики.
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А.В. Бубнов
Как я и писал ранее, у ушедших игроков из Ненавистного Ливерпуля начинается резкий спад.
Тепкрь это проклятие переносится и на тех, кого этот клуб упустил в ТО)
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alexus-1990
не стал бы делать выводы после трёх игр. скорее проблема в организации игры Челси.
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starikhotabich
Ответ Red_Old_Scull
Как можно себя называть адекватным когда с мема про Дарвина угораете ? Сами себе противоречите .
Самоирония кстати оч хорошее человеческое качество. В нем есть надежда и нет снобизма.
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Buba
Ответ B@SS
Ох уж эти эксперты со школьных парт, по 2-3 матчам определили кто есть кто )) Ржу, до сих пор у портовых пожар. )) В конце сезона посмотрим, пока рано судить )
Пока что пожар у рент боев, судя по всему. Гори дальше 🤣
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scorpion11
Набрали по объявлению игроков вот и получайте результат))))
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Ноно Гомес
а Ливерпуль за трофеи будет бороться в отличие от Челси походу....
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Westlondonblue
Ответ BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами. Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
* 60милионный Лавия
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Sergey Kuznetsov
ну не все болельщики Ливерпуля радуются) как бы кому то не хотелось среди болельщиков Ливерпуля есть адекватные люди, на себя намекаю, если что))) Так вот, адекватные желают ему всё таки заиграть в команде, в которую он так хотел попасть.
Мем не плохой) я так же в прошлом сезоне с мемов про Дарвина угорал)
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KeriLLo
Ответ BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами. Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
Лавиа не было т.к. форму набирает, с Саутгемптоном не проходил предсезонку из-за того, что его продать хотел как я понял. После международного перерыва уже готов будет.
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9wkbc9rjcb
Очень многое в его игре зависело от партнеров и он блистал, а в Челси за миллиарды собрана немного сверкнувшая молодежь, которая так и не сыграется в итоге, потому как нужно время, а его нет, можно оказаться и в Шипе быстро.
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Томаш Спенсер
Ответ BillShen
Да подождите - по двум матчам не судят, было полно футболистов, которые начинали в топ-клубе плохо, а потом адаптировались и становились легендами. Хотя это очень смешно) Еще не надо забывать, что там же имеется 40+ миллионный Лавия - он хоть минуту сыграл?
Дык Челси больше не топ клуб
приставка ТОП отлетела вместе с уходом Русского Управления 🤫
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Artūras Grigas
Надо было переходить в ТОП клуб а не в середняк. Клопп из него сделал бы талантливого игрока. Сам виноват что выбрал середняк.
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Люди Как люди
Лукаку,Мудрик и рекодцмен Кайседо!
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Necros
Ответ dan11
Не в защиту Кайседо, но Поч поступает некрасиво, сваливая все на на эту ошибку... гол в игре всегда можно пропустить... совершенно дурацкий... а что делали атака и вся остальная команда 90 минут если не смогли забить Форесту хоть один? А здесь вопросы к Почеттино... а он отмазался свалил все на новичка... красавец...
+++ поражение тренерское в первую очередь
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