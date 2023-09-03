41 комментарий

Ди Каприо в главной роли.

У Касйедо пока не идет в «Челси» – сначала Мойсес совершил результативную ошибку в конце дебютной игры за «Челси».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник сбил в своей штрафной площади бывшего защитника «синих» Эмерсона. Хавбек Лукас Пакета реализовал одиннадцатиметровый, увеличив отрыв – 3:1.

А в субботу «Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 4-м туре АПЛ. На 48-й минуте Кайседо, приобретенный летом за 115 млн фунтов, неудачно обработал мяч в центре поля, что привело к контратаке и голу в исполнении Энтони Эланги.

«Мы совершили одну ошибку – и такие ошибки мы не имеем права совершать. Вот почему мы сильно разочарованы. В футболе главное не совершать ошибок. А мы ошиблись и поплатились», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Пока болельщики «Ливерпуля» радуются, что этот игрок все-таки к ним не перешел, в сети появился мощный мем про эквадорца – на основе кадров фильма «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.