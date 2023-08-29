По информации Daily Mail, «Арсенал» может потерять одного из основных защитников в последние дни трансферного окна.

Канониры думают о том, чтобы позволить Габриэлю покинуть клуб до того, как летнее окно закроется в четверг в полночь.

Центральный защитник, который провел все 38 матчей в Премьер-лиге в прошлом сезоне, теперь оказался на скамейке запасных Микеля Артеты.

Тем не менее, единственный вариант, который сподвигнет «Арсенал» на такой шаг, это достойная замена. Учитывая, что трансферное окно закроется через два дня, уход бразильца маловероятен.