«Арсенал» может потерять ключевого защитника в последние дни трансферного окна. В прошлом сезоне он провел все 38 матчей в АПЛ
По информации Daily Mail, «Арсенал» может потерять одного из основных защитников в последние дни трансферного окна.
Канониры думают о том, чтобы позволить Габриэлю покинуть клуб до того, как летнее окно закроется в четверг в полночь.
Центральный защитник, который провел все 38 матчей в Премьер-лиге в прошлом сезоне, теперь оказался на скамейке запасных Микеля Артеты.
Тем не менее, единственный вариант, который сподвигнет «Арсенал» на такой шаг, это достойная замена. Учитывая, что трансферное окно закроется через два дня, уход бразильца маловероятен.
то что им интересовались саудиты это факт, то что им сразу отказали тоже
то что он сидит на скамейке, это тактическое решение и эксперименты пока календарь позволяет, Кивиора и Томиясу, по понятной логике Артета считает более полезными и гибкими в созидательной роли, чем Габриэль, который чистейший ЦЗ, вот он к ним и присматривается
Артета давно дал понять, игроки которые не входят в его планы - в заявку не попадают
а Габриэль выходит со скамейки на поле в матчах АПЛ в этом сезоне, так еще и капитанскую повязку периодически получает, являясь одним из вице-капитанов в клубе, одно это опровергает все теории о каком-то конфликте. Нет у Артеты полумер.