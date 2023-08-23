Журналисты Sky Sports попросили Де Брюйне выбрать самого креативного полузащитника АПЛ из троицы Мартина Эдегора, Бруну Фернандеша и Джеймса Мэддисона.

Кевин поставил на первое место капитана «Юнайтед».

Бельгиец объяснил свой выбор:

«Бруну – машина креатива. Он часто рискует, мне это нравится. Игра креативного полузащитника строится на множестве аспектов. Сюда входит, например, создание моментов для партнеров. Иногда ты можешь отдать мяч кому-то, и партнер пробьет с 30-ти метров. Действовать можно по-разному, но Бруну всегда оказывается в нужном месте».

Фернандеш провел 126 матчей в Премьер-лиге. На счету португальца – 44 гола и 32 ассиста. Этим летом полузащитник сменил Магуайра в роли капитана «красных дьяволов».

А Де Брюйне провел очередной великолепный сезон за «Ман Сити». К сожалению, в самом начале новой кампании бельгиец получил травму. Кевин успешно перенес операцию, он пропустит от трех до четырех месяцев, пишет Het Laatste Nieuws.

Кого вы считаете лучшим креативным полузащитником АПЛ?