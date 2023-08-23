К уговорам даже присоединилась экс-звезда «синих».

Этим летом «Ливерпуль» потерпел два болезненных поражения за одну неделю: клуб упустил и Ромео Лавию, и Мойсеса Кайседо. Оба игрока выбрали «Челси» вместо команды Клоппа.

The Athletic выпустил большую статью о, возможно, самой эпичной трансферной саге этого лета, и там, кроме всего прочего, рассказывается, почему Лавия вслед за Кайседо отказался от «красных».

Как оказывается, на решение 19-летнего опорника повлиял Мойсес, чей трансфер был завершен за несколько дней до этого. Присоединившись к «Челси», 21-летний эквадорец отправил Ромео несколько сообщений, в которых подробно рассказал, как он хочет играть рядом с ним. Несмотря на то, что, казалось бы, они оба претендуют на одну позицию, технические специалисты «синих» подготовили отчет, в котором говорилось, что Лавия станет дополнением к Кайседо, а не его дублером. В Ромео они видят полузащитника, которых хорош в игре с мячом, а Мойсес, напротив, выделяется своим умением игры без него. «Ливерпуль» же считал их игроками одного типа, и эквадорец был их первым выбором, так как у бельгийца на счету лишь 36 матчей на взрослом уровне.

«Синие» также подключили к переговорам игрока, который в свое время блистал в составе клуба, — Эдена Азара. Нападающий в частной беседе призвал своего земляка-бельгийца перейти в «Челси».

Кроме того, лондонцы подготовили для Лавия презентацию, в которой говорилось, что он может стать лидером в сильно помолодевшей полузащите «синих», а не самым молодым игроком в основной команде «красных».

Что ж, увидим, действительно ли все будет так, как обещал «Челси».