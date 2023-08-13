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Бруну Фернандеш назвал трех игроков, которых он считает самыми трудными соперниками. Один из них — звезда «Манчестер Сити»

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Бруну Фернандеш назвал игроков «Арсенала» и «Манчестер Сити» одними из самых сильных соперников, с которыми ему приходилось встречаться.

Всего за три с половиной года в Премьер-лиге португальский полузащитник стал настоящей звездой Англии Сыграв — за это время он сыграл 124 матча в АПЛ, забив 44 гола и отдав 32 ассиста. Важность Бруну для «Юнайтед» невозможно переоценить, и неудивительно, что Эрик тен Хаг повысил его до капитана клуба.

Когда Фернандеша спросили, каких трех игроков он считает самыми сложными оппонентами, полузащитник не был уверен, что сможет ограничиться лишь тремя: 

«Это сложно, — сказал португалец в интервью для YouTube-канала Sky Sports. — В Премьер-лиге вы всегда играете против лучших, лучших игроков».

Но после он все же назвал трио самых сложных соперников:

«Я могу сказать вам, что против Канте было очень трудно играть, против Родри и Деклана Райса тоже действительно трудно. Деклан и Родри физически очень похожи, а Канте более маленький, но быстрый и резкий. Но хороших игроков много, потому что мы выступаем в лучшей лиге мира, и у нас всегда есть возможность играть против лучших».

 

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