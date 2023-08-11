Томас наконец увидел свою новую «девятку».

Первая встреча Кейна и Тухеля после завершения трансфера нападающего в «Баварию» попала на видео — главный тренер не мог поверить, что Харри все же добрался до Мюнхена.

Этим летом на английского форварда претендовали несколько клубов, но так как президент «Тоттенхэма» не хотел отдавать игрока соперникам по АПЛ, выбор футболиста пал на «Баварию», которая согласилась заплатить за него €100 млн. Переход Кейна в немецкий клуб был согласован пару недель назад, но в день вылета футболиста из Англии все пошло не по плану. В последний момент Дэниэл Леви захотел изменить условия сделки, поэтому Харри запретили садиться на самолет. Спустя некоторое время «шпоры» все же дали добро, и игрок отправился в Германию.

В преддверии матча против «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии, на который Кейн попал в заявку, но не в стартовый состав, футболист впервые встретился со своим новым руководителем Томасом Тухелем. Тренер и сам игрок, кажется, еще не до конца поверили, что это все же произошло.

Как слышно на видео, Тухель воскликнул: «Ты смог, я не могу в это поверить. Он здесь! Окончательно! Это очень хорошо».

На что Кейн ответил, светясь от счастья: «Я смог. Я сделал это».

Судя по всему, все герои этой саги до последнего не были уверены, что Харри все-таки станет игроком «Баварии». Но вся история окончательно завершилась, и 30-летний нападающий начнет новую главу своей карьеры в надежде завоевать множество титулов, чего он не смог добиться в Англии.