7 комментариев

За всю богатую историю футбольная форма претерпела существенные изменения. Безликие футболки превратились в комплекты, над созданием которых трудятся целые команды дизайнеров. Иногда выходят промашки, а порой получаются настоящие шедевры.

Игроки обмениваются футболками на поле, формируют целые коллекции. Болельщики собирают майки с самых памятных сезонов любимых команд.

А вы задумывались о том, как будет выглядеть футбольная форма через несколько десятилетий? На этот вопрос любезно ответила нейросеть Midjourney. Искусственный интеллект показал, как может выглядеть форма клубов Премьер-лиги через 50 лет.

У некоторых команд дизайн экипировки выглядит вполне привычно, а у некоторых нейросеть изменила не только спонсоров, но и эмблемы клубов.

Как будет выглядеть форма команд, играющих в АПЛ в сезоне 2023/24, через 50 лет

«Арсенал»

«Астон Вилла»

«Брентфорд»

«Борнмут»

«Брайтон»

«Бернли»

«Челси»

«Кристал Пэлас»

«Эвертон»

«Фулхэм»

«Ливерпуль»

«Лутон Таун»

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл»

«Ноттингем Форест»

«Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм»

«Вест Хэм»

«Вулверхэмптон»

Обязательно сохраните этот пост! И постарайтесь вспомнить о нем в 2073 году, чтобы узнать, не ошибся ли искусственный интеллект в своем предсказании.

Форма какого клуба вам понравился больше всего? А какой дизайн разочаровал? Делитесь мнением в комментах!