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Нейросеть предсказала, как будет выглядеть форма клубов АПЛ через 50 лет. Не все варианты получились удачными

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
Эвертон Эвертон
Лутон Лутон
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Футбол Футбол

За всю богатую историю футбольная форма претерпела существенные изменения. Безликие футболки превратились в комплекты, над созданием которых трудятся целые команды дизайнеров. Иногда выходят промашки, а порой получаются настоящие шедевры.

Игроки обмениваются футболками на поле, формируют целые коллекции. Болельщики собирают майки с самых памятных сезонов любимых команд.

А вы задумывались о том, как будет выглядеть футбольная форма через несколько десятилетий? На этот вопрос любезно ответила нейросеть Midjourney. Искусственный интеллект показал, как может выглядеть форма клубов Премьер-лиги через 50 лет.

У некоторых команд дизайн экипировки выглядит вполне привычно, а у некоторых нейросеть изменила не только спонсоров, но и эмблемы клубов.

Как будет выглядеть форма команд, играющих в АПЛ в сезоне 2023/24, через 50 лет

«Арсенал»

«Астон Вилла»

«Брентфорд»

«Борнмут»

«Брайтон»

«Бернли»

«Челси»

«Кристал Пэлас»

«Эвертон»

«Фулхэм»

«Ливерпуль»

«Лутон Таун»

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл»

«Ноттингем Форест»

«Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм»

«Вест Хэм»

«Вулверхэмптон»

Обязательно сохраните этот пост! И постарайтесь вспомнить о нем в 2073 году, чтобы узнать, не ошибся ли искусственный интеллект в своем предсказании.

Форма какого клуба вам понравился больше всего? А какой дизайн разочаровал? Делитесь мнением в комментах!

7 комментариев

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Артём Нереальный
форма эвертона - просто моë почтение))
+3
-1
+2
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Twenty Qarantino
"Ливерпуль" - это "Арсенал" какой-то
+1
-1
0
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Twenty Qarantino
Позабавил титульный спонсор "Кристал Пэлас" - "Baikal". Это как-то связано военными операциями и патронами?
+1
-1
0
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Илья Гордеев
Лутон, ТТХ, Ньюкасл, Кристал Пэлас👍
0
0
0
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mancunian82
Зачем дизайнеры? Если есть нейросеть)
0
0
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