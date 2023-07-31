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Невеста Кепы – победительница «Мисс Вселенная». Утешает после провалов и заставляет одноклубников завидовать

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Андреа Мартинес и Кепа познакомились в 2021 году, а об их отношениях стало известно в 2022-м. В сентябре прошлого года футболист сделал девушке предложение.

Андреа – победительница «Мисс Вселенная» в Испании. Спортивный опыт помогает ей сопереживать и помогать Кепе в случае неудач на поле.

Помните, в прошлом году «Челси» драматично проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка лиги по пенальти? Решающий удар не реализовал именно испанец. «Главная вещь, которую я усвоила, когда была баскетболисткой, – команда всегда остается командой. Нет героев, нет злодеев. Кепа, мы так гордимся тобой как вратарем и даже больше, как человеком», – написала Андреа в соцсетях.

Недавно Андреа поделилась серией снимков в бикини, сделанных во время отпуска.

Andrea Martinez put on a busty display on the beach
Andrea Martinez stunned in a series of bikini selfies
Andrea was labelled a 'beautiful princess' by her fans
Andrea shared snaps from her trip to French Polynesia
Andrea had her followers drooling over her figure
Andrea is the wife of Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga

Порадуемся за Кепу!

2 комментария

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Арг
Тут его миллионы на кону. Можно какое-то время поизображать сопереживание и сочуствие
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