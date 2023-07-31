Андреа Мартинес и Кепа познакомились в 2021 году, а об их отношениях стало известно в 2022-м. В сентябре прошлого года футболист сделал девушке предложение.

Андреа – победительница «Мисс Вселенная» в Испании. Спортивный опыт помогает ей сопереживать и помогать Кепе в случае неудач на поле.

Помните, в прошлом году «Челси» драматично проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка лиги по пенальти? Решающий удар не реализовал именно испанец. «Главная вещь, которую я усвоила, когда была баскетболисткой, – команда всегда остается командой. Нет героев, нет злодеев. Кепа, мы так гордимся тобой как вратарем и даже больше, как человеком», – написала Андреа в соцсетях.

Недавно Андреа поделилась серией снимков в бикини, сделанных во время отпуска.

Порадуемся за Кепу!