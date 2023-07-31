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⚡️ «Один из лучших в прошлом сезоне!» Тренер «Брентфорда» публично рассказал, сколько «Арсенал» должен заплатиь за Давида Райю

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«Арсенал» может отпустить Мэтта Тернера в «Ноттингем Форест», а на его замену пригласить Давида Райю. Учитывая статус лондонцев как претендента на титул, глубина во вратарской линии не будет лишней.

Кроме того, конкуренция может сделать Аарона Рэмсдейла еще сильнее. А вот что думает об этом трансфере главный тренер «Брентфорда»:

«Все эти сообщения, вся эта суета. Если это произойдет, мы об этом узнаем. Я не знаю слишком многого. Я не занимаюсь этим вопросом... Как и все остальное, это переговоры. Но я бы хотел получить за него 40 млн фунтов стерлингов. Он был одним из четырех лучших вратарей Премьер-лиги в прошлом сезоне».

Подшучивая над тем, что клубы АПЛ тратят большие деньги, Томас Франк добавил: «У Деклана Райса оставался один год контракта, и он был продан за 105 млн фунтов стерлингов.

О Харри Кейне говорят, что он стоит более 100 милиионов. Так что для вратаря в его лучшем возрасте 40 милллионов – это справедливо. Хорошо, что я не веду переговоры!».

1 комментарий

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Тухель
Конечно справедливо. Вратарь и правда топовый для АПЛ. Другой вопрос какие условия для вратаря будут в Арсенале. Справедливая конкуренция среди вратарей это вымысел. Можно вспомнить Арсенал. Лено травмировался и Мартинес божил. Остался ли аргентинец основным после возвращения немца? Конечно нет.
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