16 комментариев

Апдейты от Фабрицио Романо.

Несмотря на то, что всем известно о желании Килиана Мбаппе перейти в «Реал», многие медиа продолжают настаивать на том, что форвард может оказаться в «Ливерпуле». Например, в субботу The Mirror сообщил, что «Ливерпуль» готовит «сенсационное» предложение об аренде для французского игрока.

Как оказывается, в этих слухах действительно есть зерно правды, если верить Фабрицио Романо. Однако почти наверняка мы не увидим Мбаппе в Англии как минимум в ближайшие годы.

«Я получал сообщения из Англии об арендном предложении от «Ливерпуля», — сказал трансферный гуру на своем канале на YouTube. — Я слышал, что «ПСЖ» был бы очень рад найти решение с английским клубом, но при этом там понимают, что Мбаппе хочет перейти в «Реал Мадрид». Никаких других вариантов. Вот почему нет подтверждения какого-либо соглашения о подписании Мбаппе или каких-либо предварительных переговоров с английским клубом».

Эх, а какое могло бы быть фантастическое противостояние двух ярчайших форвардов современности: Мбаппе и Холанда.

А вы бы хотели увидеть Килиана в Премьер-лиге?