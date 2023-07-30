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«ПСЖ» хотел бы, чтобы Мбаппе перешел в «Ливерпуль», но есть одна проблемка. И все мы знаем какая

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Апдейты от Фабрицио Романо.

Несмотря на то, что всем известно о желании Килиана Мбаппе перейти в «Реал», многие медиа продолжают настаивать на том, что форвард может оказаться в «Ливерпуле». Например, в субботу The Mirror сообщил, что «Ливерпуль» готовит «сенсационное» предложение об аренде для французского игрока.

Как оказывается, в этих слухах действительно есть зерно правды, если верить Фабрицио Романо. Однако почти наверняка мы не увидим Мбаппе в Англии как минимум в ближайшие годы.

«Я получал сообщения из Англии об арендном предложении от «Ливерпуля», — сказал трансферный гуру на своем канале на YouTube. — Я слышал, что «ПСЖ» был бы очень рад найти решение с английским клубом, но при этом там понимают, что Мбаппе хочет перейти в «Реал Мадрид». Никаких других вариантов. Вот почему нет подтверждения какого-либо соглашения о подписании Мбаппе или каких-либо предварительных переговоров с английским клубом».

Эх, а какое могло бы быть фантастическое противостояние двух ярчайших форвардов современности: Мбаппе и Холанда.

А вы бы хотели увидеть Килиана в Премьер-лиге?

16 комментариев

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Геннадий Чеботарев
это очередная утка от ПСЖ. у них сутки остались до выплаты бонуса и их прокладки не прокатили.
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Деликатный
На счёт аренды уже не шутки, во всех серьёзных футбольных информ новостях утверждают что идут переговоры на счёт годовой аренды, это выгодно для всех, как для Парижа так и для самого футболиста! Так Париж получит хоть какую то прибыль и насолит хоть немного Мбаппе, мать Мбаппе является его агентом и ярая фанатка Ливерпуля. Чем сидеть весь год на скамейке оштрафованых в Париже лучше поиграть в АПЛ один год и на правах свободного агента перейти в Реал. Остаётся один важный вариант что Реал срочно вступит в переговоры сейчас и купит его за 300 лямов, но Реал платить столько не хочет, а может и не может.
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Yri Yrov
да по... на него надо команду строить которая будет бороться на всех этапах
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Ненавидящий2.0
при этом ПСЖ хотел, чтобы зарплату платил ему клуб арендатор, а это уже не про Ливерпуль и такие бешенные зарплаты как в ПСЖ
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Tyrone Woodley
Хочется чтобы перешёл в Ливерпуль показал какой он лузер и от него отказался Реал наконец.
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Mirhodi Mirfayziev
а что если реал возьмёт его в аренду с опции выкупом, разумно
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phaetton
ливерпулю "очень нужно" такое счастье ради которого надо перестраивать игру всего на один сезон
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Алексей Алексеев
Ответ Деликатный
На счёт аренды уже не шутки, во всех серьёзных футбольных информ новостях утверждают что идут переговоры на счёт годовой аренды, это выгодно для всех, как для Парижа так и для самого футболиста! Так Париж получит хоть какую то прибыль и насолит хоть немного Мбаппе, мать Мбаппе является его агентом и ярая фанатка Ливерпуля. Чем сидеть весь год на скамейке оштрафованых в Париже лучше поиграть в АПЛ один год и на правах свободного агента перейти в Реал. Остаётся один важный вариант что Реал срочно вступит в переговоры сейчас и купит его за 300 лямов, но Реал платить столько не хочет, а может и не может.
Вот только для чего Ливерпулю такая "выгода для всех" на год? Оо
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Tyrone Woodley
Ответ Yri Yrov
да по... на него надо команду строить которая будет бороться на всех этапах
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Yri Yrov
Ответ Tyrone Woodley
Комментарий удален пользователем
то есть можно полагаться на типов вроде Килиана?
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Yri Yrov
Ответ Tyrone Woodley
Категорически нельзя.
о чем и говорю, надо команду строить, где все будут как один механизм, нафига этого мабоапе
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Tyrone Woodley
Ответ Yri Yrov
о чем и говорю, надо команду строить, где все будут как один механизм, нафига этого мабоапе
А-а, сорян, ни так понял тебя) Поддерживаю!
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Yri Yrov
Ответ Tyrone Woodley
А-а, сорян, ни так понял тебя) Поддерживаю!
ну вот. Ливерпуль должен быть командой, а не мадридским Реалом конца 2005 , и сколько они там выиграли
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Yri Yrov
Ответ Tyrone Woodley
Да и Реал тоже. С Мбаппе и прочими принцессами пусть возятся и следят за их месячными такие мешки ПСЖ.
только такие как Марадона Пеле или Кройфа могут в одиночку зарешить матч, тому же Месси нужны были помощники, так что я мало верю во все эти звёздочки, надо быть командой
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