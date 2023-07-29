Во период коронавирусного локдауна Жоржиньо времени зря не терял. Итальянец самостоятельно выучил британский язык жестов (BSL)! Полузащитник хочет общаться с глухими и слабослышащими болельщиками.

Свои успехи он Жоржиньо демонстрировал, еще будучи игроком «Челси». На языке жестов он обратился к фанатам:

«У меня был удивительный год. Спасибо за всю вашу поддержку. Я получил много сообщений. Мое послание вам таково: если у вас есть мечта, будьте позитивны, никогда не сдавайтесь и верьте в себя».

«Арсенала», к которому в 2023 году присоединился чемпион Европы, стал первым клубом Великобритании, использующим язык жестов на домашних матчах команды. О нововведении «канониров» слабослышащим поклонникам клуба также сообщил Жоржинью.

В свежем интервью изданию The Times итальянец рассказал, что он продолжает брать уроки языка жестов, чтобы общаться со всеми болельщиками:

«Я прилежный ученик, очень люблю учиться. Я могу схватывать многое, если буду этого действительно хотеть».

Здорово, что футболисты думают о людях.