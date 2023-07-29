In English, please
Блог

🎥 Вы знали, что Жоржиньо владеет языком жестов? Полузащитник хочет общаться со слабослышащими болельщиками

Жоржиньо Жоржиньо
Арсенал Арсенал
Челси Челси
Клубы Клубы
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Во период коронавирусного локдауна Жоржиньо времени зря не терял. Итальянец самостоятельно выучил британский язык жестов (BSL)! Полузащитник хочет общаться с глухими и слабослышащими болельщиками.

Свои успехи он Жоржиньо демонстрировал, еще будучи игроком «Челси». На языке жестов он обратился к фанатам:

«У меня был удивительный год. Спасибо за всю вашу поддержку. Я получил много сообщений. Мое послание вам таково: если у вас есть мечта, будьте позитивны, никогда не сдавайтесь и верьте в себя».

«Арсенала», к которому в 2023 году присоединился чемпион Европы, стал первым клубом Великобритании, использующим язык жестов на домашних матчах команды. О нововведении «канониров» слабослышащим поклонникам клуба также сообщил Жоржинью.

В свежем интервью изданию The Times итальянец рассказал, что он продолжает брать уроки языка жестов, чтобы общаться со всеми болельщиками:

«Я прилежный ученик, очень люблю учиться. Я могу схватывать многое, если буду этого действительно хотеть».

Здорово, что футболисты думают о людях.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cristiano Ronaldo
Действительно умный футболист в учебном плане
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий