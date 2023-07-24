Милота дня❤️❤️❤️ Энцо Фернандес играет в «ку-ку» с юным американским болельщиком «синих»
Мальчуган в восторге от аргентинца.
Английские клубы сейчас играют в предсезонных турнирах в США - «Челси» этой ночью встречался с «Ньюкаслом», встреча завершилась 1:1.
А перед матчем на кромке поля Энцо Фернандес встретился с юным болельщиком лондонцев и сыграл с ним латиноамериканскую версию традиционной детской игры «ку-ку».
Отметим, что Энцо не в первый раз попадает в рубрику «Милота дня» - аргентинец является примерным семьянином.
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