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Милота дня❤️❤️❤️ Энцо Фернандес играет в «ку-ку» с юным американским болельщиком «синих»

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Мальчуган в восторге от аргентинца.

Английские клубы сейчас играют в предсезонных турнирах в США - «Челси» этой ночью встречался с «Ньюкаслом», встреча завершилась 1:1.

А перед матчем на кромке поля Энцо Фернандес встретился с юным болельщиком лондонцев и сыграл с ним латиноамериканскую версию традиционной детской игры «ку-ку».

Отметим, что Энцо не в первый раз попадает в рубрику «Милота дня» - аргентинец является примерным семьянином.

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