Мальчуган в восторге от аргентинца.

Английские клубы сейчас играют в предсезонных турнирах в США - «Челси» этой ночью встречался с «Ньюкаслом», встреча завершилась 1:1.

А перед матчем на кромке поля Энцо Фернандес встретился с юным болельщиком лондонцев и сыграл с ним латиноамериканскую версию традиционной детской игры «ку-ку».

Отметим, что Энцо не в первый раз попадает в рубрику «Милота дня» - аргентинец является примерным семьянином.