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«Часть игроков была в напряженных отношениях с тренерским штабом». Защитник «Тоттенхэма» рассказал о проблемах в клубе после ЧМ

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Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал о трудных временах в клубе. Футболист признался, что в команде был серьезный разрыв между игроками и Антонио Конте.

«После победы на чемпионате мира я вернулся в «Тоттенхэм», и часть игроков была в напряженных отношениях с тренерским штабом. Мы могли выиграть игру, а затем проиграть две. Когда все разделены и не двигаются в одном направлении, играть становится очень сложно.

Я - первый, кто поднял руки и взял на себя ответственность за плохой сезон. Я расстроен и хочу отплатить клубу за доверие, которое они вложили в меня. Сделаю все возможное.

Теперь команда в хорошем настрое. Новый тренер принес нам надежду и голод до побед.

Это именно тот тренер, в котором нуждался клуб, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы поднять «Тоттенхэм» как можно выше, и дать болельщикам возможность почувствовать, что мы все едины», - заявил Ромеро.

Напомним, что в июне «Тоттенхэм» возглавил Эндж Постекоглу.

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