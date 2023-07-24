В прошедшем сезоне «Сити» во главе с Гвардиолой добился невероятного — «горожане» завоевали требл, выиграв Кубок Англии, Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Однако Пеп до сих мечтает о достижении, покорившемуся Эрику тен Хагу и «Юнайтед».

Голливудская звезда Джулия Робертс посетила матч «Юнайтед» в Нью-Йорке, где манкунианцы победили «Арсенал» со счетом 2:0, и после встретилась с главным тренером и игроками. Актриса сфотографировалась с командой, и «Юнайтед» поделился этими снимками в социальных сетях с подписью: «Всегда рады тебя видеть!»

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Голливудская актриса не в первый раз посещает матчи «Юнайтед». Она часто заглядывает на матчи в предсезонном туре, а в 2016 году даже приезжала в Манчестер и посетила «Олд Траффорд». Дети Робертс, Финнеас, Патриша и Генри, большие фанаты «красных дьяволов», и именно они приобщили Джулию к футболу.

Воссоединение «Юнайтед» с Робертс произошло через несколько месяцев после того, как Гвардиола рассказал, что Джулия — его кумир. Тренер «Сити» признался, что чувствовал себя неудачником, потому что актриса посетила матч «Юнайтед» в 2016 году, но не заглянула к нему:

«Да, я неудачник в Лиге чемпионов. Но даже если я сейчас выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то останусь неудачником. У меня в жизни есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих идола.

Джулия Робертс пару лет назад приехала в Манчестер. Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титул за титулом. Она приехала, когда мы уже года 4-5 как были лучше «Юнайтед».

Но она отправилась в гости к «МЮ», а не к нам. Поэтому, даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не затмит разочарования тем фактом, что Джулия Робертс приехала в Манчестер и не заглянула к нам. Настолько велико мое разочарование».

С тех пор тренер «Сити» успел завоевать требл, однако Джулия так и не услышала его желание. Но у Пепа еще все впереди!