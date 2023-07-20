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3 клуба интересовались Бенджаменом Менди - 2 из Премьер-лиги

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Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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В прошлую пятницу Бенджамен Менди испытал облегчение и радость поскольку суд снял с него обвинения в изнасиловании. Затем он снова попал в заголовки газет, официально присоединившись к «Лорьяну» на два сезона.

Это серьезный шаг со стороны «Лорьяна» - клуб еще месяц назад рискнул, заключив эту сделку до того, как стал известен вердикт суда. Тот факт, что у Бенджамена Менди тот же агент, что и у тренера «Лорьяна» Режиса Ле Бри, сыграл свою роль.

Однако «Лорьян» был не единственным клубом, который хотел заполучить вратаря. По данным Footmercato, французский клуб победил в жесткой конкуренции с «Бернли», «Ноттингем Форест» и «Олимпиакосом».

Менди покинул «Манчестер Сити», когда его контракт истек в конце июня, последний раз он играл за горожан в августе 2021 года.

3 комментария

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Jazzzz
Да, вратарь неплохой)) 🤦🏻‍♂️
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+4
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2ran
Как вратарь он себя не очень показал. Дырка, одним словом)
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Nikuz
Ответ Jazzzz
Да, вратарь неплохой)) 🤦🏻‍♂️
Да! Получается прямо как в мини-футболе! А какая была бы у него конкуренция с Эдерсоном!
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