В прошлую пятницу Бенджамен Менди испытал облегчение и радость поскольку суд снял с него обвинения в изнасиловании. Затем он снова попал в заголовки газет, официально присоединившись к «Лорьяну» на два сезона.

Это серьезный шаг со стороны «Лорьяна» - клуб еще месяц назад рискнул, заключив эту сделку до того, как стал известен вердикт суда. Тот факт, что у Бенджамена Менди тот же агент, что и у тренера «Лорьяна» Режиса Ле Бри, сыграл свою роль.

Однако «Лорьян» был не единственным клубом, который хотел заполучить вратаря. По данным Footmercato, французский клуб победил в жесткой конкуренции с «Бернли», «Ноттингем Форест» и «Олимпиакосом».

Менди покинул «Манчестер Сити», когда его контракт истек в конце июня, последний раз он играл за горожан в августе 2021 года.