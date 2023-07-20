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Неоднозначное мнение. Грэм Сунет считает, что новичку «Арсенала» Деклану Райсу стоит развивать новый навык

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«Арсенал» одержал разгромную победу 5:0 над сборной МЛС в предсезонном товарищеском матче, но Грэм Сунесс недоволен.

Graeme Souness to end 15-year run as a Sky Sports pundit | The Independent

Бывший игрок «Ливерпуля» считает, что Деклан Райс должен забивать чаще, несмотря на его мастерство в обороне. Райс сыграл в матче, но голом не отметился.

В беседе с talkSPORT Сунесс пояснил: «Единственное, за что я критиковал Деклана, это то, что он не забивает достаточно голов, и я по-прежнему остаюсь при своем мнении.

Если ты игрок оборонительного плана, это не значит, что ты не можешь забивать голы. Он должен забивать больше.

Могут ли они [«Арсенал»] совершить этот прыжок со второго на первое место благодаря Деклану? Возможно, но ему нужно забивать больше голов.

Declan Rice - Player profile 23/24 | Transfermarkt

Для полузащитника оборонительного плана у него есть голова, он видит опасность, справляется с ней, он очень атлетичен и покрывает много пространства.

Я просто хочу, чтобы Деклан приходил на мячи в штрафную и вокруг нее, чтобы он атаковал. Нет никаких причин, по которым он не мог бы каждый год набирать двузначное число результативных действий».

Согласны?

2 комментария

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Zero Cool
Кому Грэм сунет? Может, Грэм Сунесс?!))
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Jazzzz
Грэм Сунет-Высунет
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