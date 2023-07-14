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⚡️⚡️⚡️ С Бенжамена Менди сняты все обвинения в изнасиловании. Присяжные выносили вердикт три часа - француз плакал после суда

Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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Футбол Футбол

С Бенжамена Менди сняли все обвинения в изнасиловании после повторного судебного разбирательства.

28-летний француз, который покинул «Манчестер Сити» в прошлом месяце, был признан невиновным в изнасиловании и попытке изнасилования. Сообщается, что футболист заплакал, услышав вердикт суда.

Напомним, что Менди обвинили в нападении на двух женщин во время локдаун-вечеринки в октябре 2020 года.

Присяжные три часа обсуждали судьбу Менди, сделав вывод, что он невиновен.

«Прошло почти три года с тех пор, как полиция начала расследование этого дела. Господин Менди пытался оставаться сильным, но этот процесс неизбежно оказал на него серьезное влияние.

Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении всего этого периода, а теперь просит о конфиденциальности, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни», - сообщила адвокат футболиста.

В каком клубе хотите увидеть Бенжамена?

3 комментария

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Андрей Катков
Вот гады. Человеку карьеру запороли. Виноват сам, но и эти шкуры виноваты
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Ojer
Ничего себе, какое то женское ОПГ попалось что-ли?
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Санитар-волк
Мне интересно, а кое-кто за клевету не пострадает никак?
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