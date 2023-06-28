In English, please
Блог

Игроки «Ман Сити» просят владельца клуба отметить требл на его яхте стоимостью 500 миллионов фунтов🔥🔥🔥

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мансур бен Зайед аль-Найян
Футбол Футбол

Джек Грилиш эту вечеринку точно не пропустит.

Яхта, которая обошлась заместителю премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов в 500 миллионов фунтов стерлингов, представляет собой 525-футовое судно, одна заправка которого стоит безумных 500 000 фунтов стерлингов.

Это четвертая по величине яхта в мире с 40 каютами, ночным клубом и двумя вертолетными площадками.

Image: Instagram/@drduu

Более того, там есть сауна, тренажерный зал, джакузи на палубе, Wi-Fi, а также лифт для перемещения по этажам.

Image: Instagram/@drduu

Мегалодка, которая едва поместилась бы внутри стадиона Etihad, ранее носила название «Топаз», была переименована Мансуром в «Blue» в знак уважения к клубу, которым он владеет.

Image: Instagram/@drduu

Для управления яхтой требуется экипаж из 80 человек. Отметим, что стоимость «Blue» более чем в два раза превышает сумму, уплаченную за покупку «Сити» в 2008 году.

Ожидается, что вечеринка на яхте пройдет в Саудовской Аравии на клубном чемпионате мира. «Сити» будет впервые представлять там Европу после победы в Лиге чемпионов.

«Яхта Мансура была предметом разговоров в раздевалке, когда он приобрел ее, теперь же игроки надеются получить приглашение на борт, когда команда посетит Саудовскую Аравию в декабре на клубном чемпионате мира», — сказал источник Daily Star.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
morozilnik
Даже WiFi есть! Огогошеньки! Это уровень!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ morozilnik
Даже WiFi есть! Огогошеньки! Это уровень!
На титанике и то не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий