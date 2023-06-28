Джек Грилиш эту вечеринку точно не пропустит.

Яхта, которая обошлась заместителю премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов в 500 миллионов фунтов стерлингов, представляет собой 525-футовое судно, одна заправка которого стоит безумных 500 000 фунтов стерлингов.

Это четвертая по величине яхта в мире с 40 каютами, ночным клубом и двумя вертолетными площадками.

Более того, там есть сауна, тренажерный зал, джакузи на палубе, Wi-Fi, а также лифт для перемещения по этажам.

Мегалодка, которая едва поместилась бы внутри стадиона Etihad, ранее носила название «Топаз», была переименована Мансуром в «Blue» в знак уважения к клубу, которым он владеет.

Для управления яхтой требуется экипаж из 80 человек. Отметим, что стоимость «Blue» более чем в два раза превышает сумму, уплаченную за покупку «Сити» в 2008 году.

Ожидается, что вечеринка на яхте пройдет в Саудовской Аравии на клубном чемпионате мира. «Сити» будет впервые представлять там Европу после победы в Лиге чемпионов.

«Яхта Мансура была предметом разговоров в раздевалке, когда он приобрел ее, теперь же игроки надеются получить приглашение на борт, когда команда посетит Саудовскую Аравию в декабре на клубном чемпионате мира», — сказал источник Daily Star.